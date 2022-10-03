Программа передач Культура на 3 октября 2022

Телепрограмма Культура на 3 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 03.10.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва площадная
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Евгений Боткин
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Дороги старых мастеров. Лики неба и земли
08:30 Новости культуры
08:35 Время отдыха с субботы до понедельника
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая». Документальный фильм. 1987
12:10 Планета Михаила Аникушина
12:55 Спрут-3. 1-я серия
14:05 Линия жизни. Александр Митрошенков
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:20 Роман в камне. Испания. Теруэль
16:50 Наше призвание. 1-я серия
18:05 Музыка эпохи барокко. Ансамбль I Gemelli. «Вечерня Пресвятой Богородицы»
19:00 Уроки русского. Чтения. Антон Чехов. «Крыжовник». Читает Виктор Добронравов
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел несчастья
21:20 Сати. Нескучная классика... С Дмитрием Бертманом и Фабио Мастранджело
22:00 Спрут-3. 1-я серия
23:05 ЦСДФ: Точка отсчета. 1-я серия
23:50 Новости культуры
00:10 ХX век. «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая». Документальный фильм. 1987
01:05 Величайшая победа Цезаря. Осада Алезии
02:00 Музыка эпохи барокко. Ансамбль I Gemelli. «Вечерня Пресвятой Богородицы»
В программе передач возможны изменения.