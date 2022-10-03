Программа передач Культура на 3 октября 2022

Телепрограмма Культура на 3 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 03.10.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва площадная

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Евгений Боткин

07:30 Новости культуры

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:15 Дороги старых мастеров. Лики неба и земли

08:30 Новости культуры

08:35 Время отдыха с субботы до понедельника

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая». Документальный фильм. 1987

12:10 Планета Михаила Аникушина

12:55 Спрут-3. 1-я серия

14:05 Линия жизни. Александр Митрошенков

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:20 Роман в камне. Испания. Теруэль

16:50 Наше призвание. 1-я серия

18:05 Музыка эпохи барокко. Ансамбль I Gemelli. «Вечерня Пресвятой Богородицы»

19:00 Уроки русского. Чтения. Антон Чехов. «Крыжовник». Читает Виктор Добронравов

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел несчастья

21:20 Сати. Нескучная классика... С Дмитрием Бертманом и Фабио Мастранджело

22:00 Спрут-3. 1-я серия

23:05 ЦСДФ: Точка отсчета. 1-я серия

23:50 Новости культуры

00:10 ХX век. «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая». Документальный фильм. 1987

01:05 Величайшая победа Цезаря. Осада Алезии

02:00 Музыка эпохи барокко. Ансамбль I Gemelli. «Вечерня Пресвятой Богородицы»



В программе передач возможны изменения.



















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