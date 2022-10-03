Программа передач Пятница на 3 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 3 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 03.10.2022



05:00 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»

06:10 Пятница News. 175-я серия

06:40 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист» для Дмитрия Красилова»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 6-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 7-я серия

10:00 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»

11:00 На ножах. Сезон 1. 16-я серия - «Волгоград. Shabash»

12:10 Четыре дачи. Сезон 1. 6-я серия - «Московская область»

13:40 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»

14:50 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»

15:50 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

16:50 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»

18:00 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

23:10 Гастротур. Сезон 2. 8-я серия

00:10 Одиннадцать друзей Оушена

02:00 Пятница News. 177-я серия

02:30 Кондитер. Сезон 4. 4-я серия - «Краснодарский край»

03:40 Пятница News. 176-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»



В программе передач возможны изменения.