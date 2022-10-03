Программа передач МИР на 3 октября 2022

Телепрограмма МИР на 3 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 03.10.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Мультфильмы
07:15 Гардемарины, вперед!
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Гардемарины, вперед!
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Осторожно, вирус!
23:25 Гаишники
02:10 Наше кино. История большой любви
02:45 Развод
В программе передач возможны изменения.