Программа передач МИР на 3 октября 2022

Телепрограмма МИР на 3 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 03.10.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Мультфильмы

07:15 Гардемарины, вперед!

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Гардемарины, вперед!

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Осторожно, вирус!

23:25 Гаишники

02:10 Наше кино. История большой любви

02:45 Развод



В программе передач возможны изменения.