Программа передач, ТВ программа на 4 октября 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 4 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 04.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 6-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 10-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. Сезон 2. 3-я серия - «Дом в центре»
02:00 Морозова. Сезон 2. 4-я серия - «Планшет»
02:55 Срочно в номер!-2. «Икона«, 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:35 Короли эпизода. Юрий Белов
05:20 Мой герой. Юлий Ким
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Питание после удаления полипов
08:55 Соколова подозревает всех. 3-я серия
09:50 Соколова подозревает всех. 4-я серия
10:45 Роковые влечения. Жизнь без тормозов
11:30 События
11:50 Дом у последнего фонаря. 3-я серия
12:40 Дом у последнего фонаря. 4-я серия
13:40 Мой герой. Светлана Журова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 11-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 12-я серия
16:55 Хроники московского быта. Звездная прислуга
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Сельский детектив. Крыло ворона. 1-я серия
19:15 Сельский детектив. Крыло ворона. 2-я серия
20:10 Сельский детектив. Актриса. 1-я серия
21:05 Сельский детектив. Актриса. 2-я серия
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Барбара Брыльска. Злой ангел
00:00 События. 25-й час
00:30 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»
01:15 Советские мафии. Мясо
01:55 Александра Коллонтай и ее мужчины
02:30 Осторожно, мошенники! Шопинг вслепую
03:00 Петровка, 38
03:10 Следователь Горчакова. 11-я серия
03:50 Следователь Горчакова. 12-я серия
04:40 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Жертва любви
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Игра на выбывание
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Ревность», 1-я и 2-я серии. «Джекпот», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Ревность», 1-я и 2-я серии. «Джекпот», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Жена легкого поведения?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Искусство навынос», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-4. «Брат за брата», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-4. «Брат за брата», 1-я и 2-я серии
00:20 Мёртв на 99%. 5-я серия
01:10 Мёртв на 99%. 6-я серия
02:00 Мёртв на 99%. 7-я серия
02:55 Их нравы!
03:20 Мент в законе-8. «Фальшивка», 3-я и 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Бумеранг
5 канал
05:00 Известия
05:25 Куба. 1-я - 3-я серии
07:35 Крепкие орешки-2. Бойцовский клуб
08:25 Крепкие орешки-2. Пьяный мастер
09:00 Известия
09:25 Крепкие орешки-2. Пьяный мастер
09:45 Крепкие орешки-2. Сладкая жизнь
10:30 Крепкие орешки-2. Мстители
11:20 Крепкие орешки-2. Старикам тут не место
12:10 Крепкие орешки-2. Терминатор
13:00 Известия
13:25 Куба. 7-я - 11-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. 11-я - 12-я серии
19:20 След. Детолюбивцы
20:10 След. Кровь на руках
20:40 След. Убить нельзя спасти
21:30 След. Прыжок под колесо
22:25 След. Хит летального сезона
23:10 Свои-5. Подарок судьбы
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. В ледяном отражении
01:15 След. Двойная ненависть
01:50 След. Кто-то в собственном соку
02:30 След. Нехорошая тропинка
03:05 Детективы. Рай в мираже
03:35 Детективы. Лицом к лицу
04:10 Детективы. Дон Жуан с Фабричной
04:35 Детективы. Паутина
Домашний
05:00 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Тест на любовь». «Врачебная тайна»
13:15 Порча. Сын охотника
13:45 Знахарка. Не верю
14:15 Верну любимого. За туманами
14:50 Старушки в бегах-2. 5-я - 8-я серии
19:00 С кем поведёшься... 5-я - 8-я серии
22:40 Порча. «Без ног». «Корыстный треугольник»
23:45 Знахарка. Не верю
00:15 Верну любимого. За туманами
00:45 Понять. Простить. «Тест на любовь». «Врачебная тайна»
01:40 Тест на отцовство
03:20 Давай разведёмся!
04:10 Женская консультация. 35-я серия
ТНТ
04:55 Открытый микрофон. Сезон 6. 116-я серия
05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия
07:00 Интерны. 5-я - 8-я серии
09:00 Универ. Новая общага. 165-я - 176-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 163-я - 168-я серии
18:00 Ольга. 5-я - 8-я серии
20:00 Нина. 2-я серия
20:30 Нина. 3-я серия
21:00 Развод. 3-я серия
21:30 Развод. 4-я серия
22:00 Бабушка лёгкого поведения
23:40 Стендап под прикрытием
01:45 Импровизация. Сезон 4. 103-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 4. 104-я серия
03:20 Comedy Баттл. 4-я серия
04:10 Открытый микрофон. Сезон 6. 117-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 4. 8-я серия
05:10 Мультфильмы
05:30 Мультфильмы
05:40 Чучело-мяучело
05:50 Ералаш. Сезон 1. 274-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 275-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Пугало
06:10 Три кота. Спектакль Бантика
06:15 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта
09:05 Уральские пельмени. #любовьзла
09:10 Воронины. Сезон 10. 3-я - 5-я серии
10:50 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 1-я серия
12:25 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 2-я серия
14:10 Родком. Сезон 1. 1-я - 8-я серии
18:30 Тётя Марта. 1-я серия
19:30 Тётя Марта. 3-я серия
20:00 Двойной форсаж
22:05 Форсаж-4
00:10 Сокровища Амазонки
02:00 6 кадров. Сезон 4. 9-я - 17-я серии
Матч ТВ
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
05:05 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямой эфир
15:30 Новости
15:35 Специальный репортаж
15:55 Все на Матч!
16:55 Футбол. Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямой эфир
19:00 Новости
19:05 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Виктория» (Чехия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Наполи» (Италия)
02:55 Новости
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Первый мститель: Противостояние
22:40 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Знаете ли вы, что?
00:30 В ловушке времени
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:40 Русские амазонки. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Мы наш, мы новый...»
10:55 4 октября - День Космических войск (день запуска первого спутника)
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Русские амазонки. 5-я - 9-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Русские амазонки. 5-я - 9-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 «На грани возможного. История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина». Фильм 2-й
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 2-я серия - «Мы наш, мы новый...»
00:50 Будни уголовного розыска
02:15 Свинарка и пастух
03:40 Победоносцы. Черняховский И. Д
03:55 Русские амазонки. 5-я и 6-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва весёлая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Валентина Караваева
07:30 Новости культуры
07:35 Величайшая победа Цезаря. Осада Алезии
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45 Наше призвание. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Королев». Документальный фильм. 1-я серия. 1986
12:15 Забытое ремесло. Трубочист
12:35 Спрут-3. 2-я серия
13:35 Цвет времени. Надя Рушева
13:45 История русской еды. Кушать подано!
14:15 ЦСДФ: Точка отсчета. 1-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Алексей Боголюбов
15:50 Сати. Нескучная классика... С Дмитрием Бертманом и Фабио Мастранджело
16:35 Забытое ремесло. Денщик
16:50 Наше призвание. 2-я серия
18:05 Музыка эпохи барокко. «Ночь королей». Жорди Саваль, Оркестр Le Concert des Nations и Королевская капелла Каталонии
19:00 Уроки русского. Чтения. Марина Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Юлия Снигирь
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 5-й
21:20 Белая студия
22:00 Спрут-3. 2-я серия
23:05 ЦСДФ: Точка отсчета. 2-я серия
23:50 Новости культуры
00:10 ХX век. «Королев». Документальный фильм. 1-я серия. 1986
01:10 Скитания капитана армады
02:05 Музыка эпохи барокко. «Ночь королей». Жорди Саваль, Оркестр Le Concert des Nations и Королевская капелла Каталонии
Пятница
05:00 Пятница News. 176-я серия
05:30 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»
06:50 Комиссар Рекс. Сезон 3. 8-я серия
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 3. 10-я серия
09:50 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»
10:50 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»
12:00 Мистер Х. Сезон 1. 5-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
19:00 Мистер Х. Сезон 1. 6-я серия
21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия
22:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 5-я серия
00:00 Двенадцать друзей Оушена
02:10 Пятница News. 178-я серия
02:30 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»
03:40 Пятница News. 177-я серия
04:10 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
МИР
05:00 Развод
06:30 Дети Дон Кихота
07:55 Анна Герман. 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 Анна Герман. 3-я - 5-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Осторожно, вирус!
23:25 Гаишники
02:10 Наше кино. История большой любви
02:35 Развод
Время начала передач - московское.