Программа передач, ТВ программа на 4 октября 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 4 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 04.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 6-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чайки. 10-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. Сезон 2. 3-я серия - «Дом в центре»

02:00 Морозова. Сезон 2. 4-я серия - «Планшет»

02:55 Срочно в номер!-2. «Икона«, 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:35 Короли эпизода. Юрий Белов

05:20 Мой герой. Юлий Ким

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Питание после удаления полипов

08:55 Соколова подозревает всех. 3-я серия

09:50 Соколова подозревает всех. 4-я серия

10:45 Роковые влечения. Жизнь без тормозов

11:30 События

11:50 Дом у последнего фонаря. 3-я серия

12:40 Дом у последнего фонаря. 4-я серия

13:40 Мой герой. Светлана Журова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 11-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 12-я серия

16:55 Хроники московского быта. Звездная прислуга

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Сельский детектив. Крыло ворона. 1-я серия

19:15 Сельский детектив. Крыло ворона. 2-я серия

20:10 Сельский детектив. Актриса. 1-я серия

21:05 Сельский детектив. Актриса. 2-я серия

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Барбара Брыльска. Злой ангел

00:00 События. 25-й час

00:30 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»

01:15 Советские мафии. Мясо

01:55 Александра Коллонтай и ее мужчины

02:30 Осторожно, мошенники! Шопинг вслепую

03:00 Петровка, 38

03:10 Следователь Горчакова. 11-я серия

03:50 Следователь Горчакова. 12-я серия

04:40 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Жертва любви

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Игра на выбывание

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Ревность», 1-я и 2-я серии. «Джекпот», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Ревность», 1-я и 2-я серии. «Джекпот», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Жена легкого поведения?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Искусство навынос», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-4. «Брат за брата», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-4. «Брат за брата», 1-я и 2-я серии

00:20 Мёртв на 99%. 5-я серия

01:10 Мёртв на 99%. 6-я серия

02:00 Мёртв на 99%. 7-я серия

02:55 Их нравы!

03:20 Мент в законе-8. «Фальшивка», 3-я и 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Бумеранг



5 канал



05:00 Известия

05:25 Куба. 1-я - 3-я серии

07:35 Крепкие орешки-2. Бойцовский клуб

08:25 Крепкие орешки-2. Пьяный мастер

09:00 Известия

09:25 Крепкие орешки-2. Пьяный мастер

09:45 Крепкие орешки-2. Сладкая жизнь

10:30 Крепкие орешки-2. Мстители

11:20 Крепкие орешки-2. Старикам тут не место

12:10 Крепкие орешки-2. Терминатор

13:00 Известия

13:25 Куба. 7-я - 11-я серии

17:30 Известия

18:00 Куба. 11-я - 12-я серии

19:20 След. Детолюбивцы

20:10 След. Кровь на руках

20:40 След. Убить нельзя спасти

21:30 След. Прыжок под колесо

22:25 След. Хит летального сезона

23:10 Свои-5. Подарок судьбы

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. В ледяном отражении

01:15 След. Двойная ненависть

01:50 След. Кто-то в собственном соку

02:30 След. Нехорошая тропинка

03:05 Детективы. Рай в мираже

03:35 Детективы. Лицом к лицу

04:10 Детективы. Дон Жуан с Фабричной

04:35 Детективы. Паутина



Домашний



05:00 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Тест на любовь». «Врачебная тайна»

13:15 Порча. Сын охотника

13:45 Знахарка. Не верю

14:15 Верну любимого. За туманами

14:50 Старушки в бегах-2. 5-я - 8-я серии

19:00 С кем поведёшься... 5-я - 8-я серии

22:40 Порча. «Без ног». «Корыстный треугольник»

23:45 Знахарка. Не верю

00:15 Верну любимого. За туманами

00:45 Понять. Простить. «Тест на любовь». «Врачебная тайна»

01:40 Тест на отцовство

03:20 Давай разведёмся!

04:10 Женская консультация. 35-я серия



ТНТ



04:55 Открытый микрофон. Сезон 6. 116-я серия

05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия

07:00 Интерны. 5-я - 8-я серии

09:00 Универ. Новая общага. 165-я - 176-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 163-я - 168-я серии

18:00 Ольга. 5-я - 8-я серии

20:00 Нина. 2-я серия

20:30 Нина. 3-я серия

21:00 Развод. 3-я серия

21:30 Развод. 4-я серия

22:00 Бабушка лёгкого поведения

23:40 Стендап под прикрытием

01:45 Импровизация. Сезон 4. 103-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 4. 104-я серия

03:20 Comedy Баттл. 4-я серия

04:10 Открытый микрофон. Сезон 6. 117-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 4. 8-я серия

05:10 Мультфильмы

05:30 Мультфильмы

05:40 Чучело-мяучело

05:50 Ералаш. Сезон 1. 274-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 275-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Пугало

06:10 Три кота. Спектакль Бантика

06:15 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта

09:05 Уральские пельмени. #любовьзла

09:10 Воронины. Сезон 10. 3-я - 5-я серии

10:50 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 1-я серия

12:25 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 2-я серия

14:10 Родком. Сезон 1. 1-я - 8-я серии

18:30 Тётя Марта. 1-я серия

19:30 Тётя Марта. 3-я серия

20:00 Двойной форсаж

22:05 Форсаж-4

00:10 Сокровища Амазонки

02:00 6 кадров. Сезон 4. 9-я - 17-я серии



Матч ТВ



03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины

05:05 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Еврофутбол. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямой эфир

15:30 Новости

15:35 Специальный репортаж

15:55 Все на Матч!

16:55 Футбол. Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямой эфир

19:00 Новости

19:05 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Виктория» (Чехия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Наполи» (Италия)

02:55 Новости

03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Первый мститель: Противостояние

22:40 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Знаете ли вы, что?

00:30 В ловушке времени

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман

04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:40 Русские амазонки. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Мы наш, мы новый...»

10:55 4 октября - День Космических войск (день запуска первого спутника)

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Русские амазонки. 5-я - 9-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Русские амазонки. 5-я - 9-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 «На грани возможного. История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина». Фильм 2-й

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 2-я серия - «Мы наш, мы новый...»

00:50 Будни уголовного розыска

02:15 Свинарка и пастух

03:40 Победоносцы. Черняховский И. Д

03:55 Русские амазонки. 5-я и 6-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва весёлая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Валентина Караваева

07:30 Новости культуры

07:35 Величайшая победа Цезаря. Осада Алезии

08:30 Новости культуры

08:35 Цвет времени. Ван Дейк

08:45 Наше призвание. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Королев». Документальный фильм. 1-я серия. 1986

12:15 Забытое ремесло. Трубочист

12:35 Спрут-3. 2-я серия

13:35 Цвет времени. Надя Рушева

13:45 История русской еды. Кушать подано!

14:15 ЦСДФ: Точка отсчета. 1-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Алексей Боголюбов

15:50 Сати. Нескучная классика... С Дмитрием Бертманом и Фабио Мастранджело

16:35 Забытое ремесло. Денщик

16:50 Наше призвание. 2-я серия

18:05 Музыка эпохи барокко. «Ночь королей». Жорди Саваль, Оркестр Le Concert des Nations и Королевская капелла Каталонии

19:00 Уроки русского. Чтения. Марина Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Юлия Снигирь

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 5-й

21:20 Белая студия

22:00 Спрут-3. 2-я серия

23:05 ЦСДФ: Точка отсчета. 2-я серия

23:50 Новости культуры

00:10 ХX век. «Королев». Документальный фильм. 1-я серия. 1986

01:10 Скитания капитана армады

02:05 Музыка эпохи барокко. «Ночь королей». Жорди Саваль, Оркестр Le Concert des Nations и Королевская капелла Каталонии



Пятница



05:00 Пятница News. 176-я серия

05:30 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»

06:50 Комиссар Рекс. Сезон 3. 8-я серия

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 3. 10-я серия

09:50 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»

10:50 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»

12:00 Мистер Х. Сезон 1. 5-я серия

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

19:00 Мистер Х. Сезон 1. 6-я серия

21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия

22:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 5-я серия

00:00 Двенадцать друзей Оушена

02:10 Пятница News. 178-я серия

02:30 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»

03:40 Пятница News. 177-я серия

04:10 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»



МИР



05:00 Развод

06:30 Дети Дон Кихота

07:55 Анна Герман. 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 Анна Герман. 3-я - 5-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Осторожно, вирус!

23:25 Гаишники

02:10 Наше кино. История большой любви

02:35 Развод



Время начала передач - московское.



















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