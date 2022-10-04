Программа передач Россия 1 на 4 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 4 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на 04.10.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чайки. 10-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. Сезон 2. 3-я серия - «Дом в центре»

02:00 Морозова. Сезон 2. 4-я серия - «Планшет»

02:55 Срочно в номер!-2. «Икона«, 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.