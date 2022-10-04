Программа передач ТВЦ на 4 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 4 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 04.10.2022



04:35 Короли эпизода. Юрий Белов

05:20 Мой герой. Юлий Ким

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Питание после удаления полипов

08:55 Соколова подозревает всех. 3-я серия

09:50 Соколова подозревает всех. 4-я серия

10:45 Роковые влечения. Жизнь без тормозов

11:30 События

11:50 Дом у последнего фонаря. 3-я серия

12:40 Дом у последнего фонаря. 4-я серия

13:40 Мой герой. Светлана Журова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 11-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 12-я серия

16:55 Хроники московского быта. Звездная прислуга

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Сельский детектив. Крыло ворона. 1-я серия

19:15 Сельский детектив. Крыло ворона. 2-я серия

20:10 Сельский детектив. Актриса. 1-я серия

21:05 Сельский детектив. Актриса. 2-я серия

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Барбара Брыльска. Злой ангел

00:00 События. 25-й час

00:30 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»

01:15 Советские мафии. Мясо

01:55 Александра Коллонтай и ее мужчины

02:30 Осторожно, мошенники! Шопинг вслепую

03:00 Петровка, 38

03:10 Следователь Горчакова. 11-я серия

03:50 Следователь Горчакова. 12-я серия

04:40 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье



В программе передач возможны изменения.



















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