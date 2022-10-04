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Программа передач ТВЦ на 4 октября 2022


Телепрограмма ТВЦ на 4 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 04.10.2022

04:35 Короли эпизода. Юрий Белов
05:20 Мой герой. Юлий Ким
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Питание после удаления полипов
08:55 Соколова подозревает всех. 3-я серия
09:50 Соколова подозревает всех. 4-я серия
10:45 Роковые влечения. Жизнь без тормозов
11:30 События
11:50 Дом у последнего фонаря. 3-я серия
12:40 Дом у последнего фонаря. 4-я серия
13:40 Мой герой. Светлана Журова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 11-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 12-я серия
16:55 Хроники московского быта. Звездная прислуга
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Сельский детектив. Крыло ворона. 1-я серия
19:15 Сельский детектив. Крыло ворона. 2-я серия
20:10 Сельский детектив. Актриса. 1-я серия
21:05 Сельский детектив. Актриса. 2-я серия
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Барбара Брыльска. Злой ангел
00:00 События. 25-й час
00:30 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»
01:15 Советские мафии. Мясо
01:55 Александра Коллонтай и ее мужчины
02:30 Осторожно, мошенники! Шопинг вслепую
03:00 Петровка, 38
03:10 Следователь Горчакова. 11-я серия
03:50 Следователь Горчакова. 12-я серия
04:40 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье

В программе передач возможны изменения.









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