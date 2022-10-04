Программа передач 5 канал на 4 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 4 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канала на 04.10.2022



05:00 Известия

05:25 Куба. 1-я - 3-я серии

07:35 Крепкие орешки-2. Бойцовский клуб

08:25 Крепкие орешки-2. Пьяный мастер

09:00 Известия

09:25 Крепкие орешки-2. Пьяный мастер

09:45 Крепкие орешки-2. Сладкая жизнь

10:30 Крепкие орешки-2. Мстители

11:20 Крепкие орешки-2. Старикам тут не место

12:10 Крепкие орешки-2. Терминатор

13:00 Известия

13:25 Куба. 7-я - 11-я серии

17:30 Известия

18:00 Куба. 11-я - 12-я серии

19:20 След. Детолюбивцы

20:10 След. Кровь на руках

20:40 След. Убить нельзя спасти

21:30 След. Прыжок под колесо

22:25 След. Хит летального сезона

23:10 Свои-5. Подарок судьбы

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. В ледяном отражении

01:15 След. Двойная ненависть

01:50 След. Кто-то в собственном соку

02:30 След. Нехорошая тропинка

03:05 Детективы. Рай в мираже

03:35 Детективы. Лицом к лицу

04:10 Детективы. Дон Жуан с Фабричной

04:35 Детективы. Паутина



В программе передач возможны изменения.