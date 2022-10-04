Программа передач 5 канал на 4 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 4 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канала на 04.10.2022
05:00 Известия
05:25 Куба. 1-я - 3-я серии
07:35 Крепкие орешки-2. Бойцовский клуб
08:25 Крепкие орешки-2. Пьяный мастер
09:00 Известия
09:25 Крепкие орешки-2. Пьяный мастер
09:45 Крепкие орешки-2. Сладкая жизнь
10:30 Крепкие орешки-2. Мстители
11:20 Крепкие орешки-2. Старикам тут не место
12:10 Крепкие орешки-2. Терминатор
13:00 Известия
13:25 Куба. 7-я - 11-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. 11-я - 12-я серии
19:20 След. Детолюбивцы
20:10 След. Кровь на руках
20:40 След. Убить нельзя спасти
21:30 След. Прыжок под колесо
22:25 След. Хит летального сезона
23:10 Свои-5. Подарок судьбы
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. В ледяном отражении
01:15 След. Двойная ненависть
01:50 След. Кто-то в собственном соку
02:30 След. Нехорошая тропинка
03:05 Детективы. Рай в мираже
03:35 Детективы. Лицом к лицу
04:10 Детективы. Дон Жуан с Фабричной
04:35 Детективы. Паутина
В программе передач возможны изменения.