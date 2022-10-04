Программа передач Домашний на 4 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 4 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 04.10.2022
05:00 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Тест на любовь». «Врачебная тайна»
13:15 Порча. Сын охотника
13:45 Знахарка. Не верю
14:15 Верну любимого. За туманами
14:50 Старушки в бегах-2. 5-я - 8-я серии
19:00 С кем поведёшься... 5-я - 8-я серии
22:40 Порча. «Без ног». «Корыстный треугольник»
23:45 Знахарка. Не верю
00:15 Верну любимого. За туманами
00:45 Понять. Простить. «Тест на любовь». «Врачебная тайна»
01:40 Тест на отцовство
03:20 Давай разведёмся!
04:10 Женская консультация. 35-я серия
В программе передач возможны изменения.