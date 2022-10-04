Программа передач Домашний на 4 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 4 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 04.10.2022



05:00 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Тест на любовь». «Врачебная тайна»

13:15 Порча. Сын охотника

13:45 Знахарка. Не верю

14:15 Верну любимого. За туманами

14:50 Старушки в бегах-2. 5-я - 8-я серии

19:00 С кем поведёшься... 5-я - 8-я серии

22:40 Порча. «Без ног». «Корыстный треугольник»

23:45 Знахарка. Не верю

00:15 Верну любимого. За туманами

00:45 Понять. Простить. «Тест на любовь». «Врачебная тайна»

01:40 Тест на отцовство

03:20 Давай разведёмся!

04:10 Женская консультация. 35-я серия



В программе передач возможны изменения.