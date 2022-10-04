Программа передач ТНТ на 4 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 4 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТНТ на 04.10.2022
04:55 Открытый микрофон. Сезон 6. 116-я серия
05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия
07:00 Интерны. 5-я - 8-я серии
09:00 Универ. Новая общага. 165-я - 176-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 163-я - 168-я серии
18:00 Ольга. 5-я - 8-я серии
20:00 Нина. 2-я серия
20:30 Нина. 3-я серия
21:00 Развод. 3-я серия
21:30 Развод. 4-я серия
22:00 Бабушка лёгкого поведения
23:40 Стендап под прикрытием
01:45 Импровизация. Сезон 4. 103-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 4. 104-я серия
03:20 Comedy Баттл. 4-я серия
04:10 Открытый микрофон. Сезон 6. 117-я серия
В программе передач возможны изменения.