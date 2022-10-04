Программа передач СТС на 4 октября 2022

Телепрограмма СТС на 4 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 04.10.2022
04:50 6 кадров. Сезон 4. 8-я серия
05:10 Мультфильмы
05:30 Мультфильмы
05:40 Чучело-мяучело
05:50 Ералаш. Сезон 1. 274-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 275-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Пугало
06:10 Три кота. Спектакль Бантика
06:15 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта
09:05 Уральские пельмени. #любовьзла
09:10 Воронины. Сезон 10. 3-я - 5-я серии
10:50 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 1-я серия
12:25 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 2-я серия
14:10 Родком. Сезон 1. 1-я - 8-я серии
18:30 Тётя Марта. 1-я серия
19:30 Тётя Марта. 3-я серия
20:00 Двойной форсаж
22:05 Форсаж-4
00:10 Сокровища Амазонки
02:00 6 кадров. Сезон 4. 9-я - 17-я серии
В программе передач возможны изменения.