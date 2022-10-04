Программа передач СТС на 4 октября 2022

Телепрограмма СТС на 4 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 04.10.2022



04:50 6 кадров. Сезон 4. 8-я серия

05:10 Мультфильмы

05:30 Мультфильмы

05:40 Чучело-мяучело

05:50 Ералаш. Сезон 1. 274-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 275-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Пугало

06:10 Три кота. Спектакль Бантика

06:15 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта

09:05 Уральские пельмени. #любовьзла

09:10 Воронины. Сезон 10. 3-я - 5-я серии

10:50 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 1-я серия

12:25 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 2-я серия

14:10 Родком. Сезон 1. 1-я - 8-я серии

18:30 Тётя Марта. 1-я серия

19:30 Тётя Марта. 3-я серия

20:00 Двойной форсаж

22:05 Форсаж-4

00:10 Сокровища Амазонки

02:00 6 кадров. Сезон 4. 9-я - 17-я серии



В программе передач возможны изменения.