Программа передач Матч ТВ на 4 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 4 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 04.10.2022



03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины

05:05 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Еврофутбол. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямой эфир

15:30 Новости

15:35 Специальный репортаж

15:55 Все на Матч!

16:55 Футбол. Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямой эфир

19:00 Новости

19:05 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Виктория» (Чехия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Наполи» (Италия)

02:55 Новости

03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины



В программе передач возможны изменения.