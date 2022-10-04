Программа передач Матч ТВ на 4 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 4 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 04.10.2022
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
05:05 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямой эфир
15:30 Новости
15:35 Специальный репортаж
15:55 Все на Матч!
16:55 Футбол. Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямой эфир
19:00 Новости
19:05 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Виктория» (Чехия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Наполи» (Италия)
02:55 Новости
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
В программе передач возможны изменения.