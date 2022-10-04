Программа передач Звезда на 4 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 4 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 04.10.2022



04:40 Русские амазонки. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Мы наш, мы новый...»

10:55 4 октября - День Космических войск (день запуска первого спутника)

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Русские амазонки. 5-я - 9-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Русские амазонки. 5-я - 9-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 «На грани возможного. История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина». Фильм 2-й

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 2-я серия - «Мы наш, мы новый...»

00:50 Будни уголовного розыска

02:15 Свинарка и пастух

03:40 Победоносцы. Черняховский И. Д

03:55 Русские амазонки. 5-я и 6-я серии



В программе передач возможны изменения.