Программа передач Звезда на 4 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 4 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 04.10.2022
04:40 Русские амазонки. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Мы наш, мы новый...»
10:55 4 октября - День Космических войск (день запуска первого спутника)
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Русские амазонки. 5-я - 9-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Русские амазонки. 5-я - 9-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 «На грани возможного. История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина». Фильм 2-й
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 2-я серия - «Мы наш, мы новый...»
00:50 Будни уголовного розыска
02:15 Свинарка и пастух
03:40 Победоносцы. Черняховский И. Д
03:55 Русские амазонки. 5-я и 6-я серии
В программе передач возможны изменения.