Программа передач Культура на 4 октября 2022

Телепрограмма Культура на 4 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 04.10.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва весёлая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Валентина Караваева
07:30 Новости культуры
07:35 Величайшая победа Цезаря. Осада Алезии
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45 Наше призвание. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Королев». Документальный фильм. 1-я серия. 1986
12:15 Забытое ремесло. Трубочист
12:35 Спрут-3. 2-я серия
13:35 Цвет времени. Надя Рушева
13:45 История русской еды. Кушать подано!
14:15 ЦСДФ: Точка отсчета. 1-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Алексей Боголюбов
15:50 Сати. Нескучная классика... С Дмитрием Бертманом и Фабио Мастранджело
16:35 Забытое ремесло. Денщик
16:50 Наше призвание. 2-я серия
18:05 Музыка эпохи барокко. «Ночь королей». Жорди Саваль, Оркестр Le Concert des Nations и Королевская капелла Каталонии
19:00 Уроки русского. Чтения. Марина Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Юлия Снигирь
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 5-й
21:20 Белая студия
22:00 Спрут-3. 2-я серия
23:05 ЦСДФ: Точка отсчета. 2-я серия
23:50 Новости культуры
00:10 ХX век. «Королев». Документальный фильм. 1-я серия. 1986
01:10 Скитания капитана армады
02:05 Музыка эпохи барокко. «Ночь королей». Жорди Саваль, Оркестр Le Concert des Nations и Королевская капелла Каталонии
В программе передач возможны изменения.