Программа передач Культура на 4 октября 2022

Телепрограмма Культура на 4 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 04.10.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва весёлая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Валентина Караваева

07:30 Новости культуры

07:35 Величайшая победа Цезаря. Осада Алезии

08:30 Новости культуры

08:35 Цвет времени. Ван Дейк

08:45 Наше призвание. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Королев». Документальный фильм. 1-я серия. 1986

12:15 Забытое ремесло. Трубочист

12:35 Спрут-3. 2-я серия

13:35 Цвет времени. Надя Рушева

13:45 История русской еды. Кушать подано!

14:15 ЦСДФ: Точка отсчета. 1-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Алексей Боголюбов

15:50 Сати. Нескучная классика... С Дмитрием Бертманом и Фабио Мастранджело

16:35 Забытое ремесло. Денщик

16:50 Наше призвание. 2-я серия

18:05 Музыка эпохи барокко. «Ночь королей». Жорди Саваль, Оркестр Le Concert des Nations и Королевская капелла Каталонии

19:00 Уроки русского. Чтения. Марина Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Юлия Снигирь

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 5-й

21:20 Белая студия

22:00 Спрут-3. 2-я серия

23:05 ЦСДФ: Точка отсчета. 2-я серия

23:50 Новости культуры

00:10 ХX век. «Королев». Документальный фильм. 1-я серия. 1986

01:10 Скитания капитана армады

02:05 Музыка эпохи барокко. «Ночь королей». Жорди Саваль, Оркестр Le Concert des Nations и Королевская капелла Каталонии



В программе передач возможны изменения.



















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