Программа передач Пятница на 4 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 4 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 04.10.2022



05:00 Пятница News. 176-я серия

05:30 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»

06:50 Комиссар Рекс. Сезон 3. 8-я серия

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 3. 10-я серия

09:50 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»

10:50 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»

12:00 Мистер Х. Сезон 1. 5-я серия

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

19:00 Мистер Х. Сезон 1. 6-я серия

21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия

22:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 5-я серия

00:00 Двенадцать друзей Оушена

02:10 Пятница News. 178-я серия

02:30 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»

03:40 Пятница News. 177-я серия

04:10 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»



В программе передач возможны изменения.