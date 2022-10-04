Программа передач Пятница на 4 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 4 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 04.10.2022
05:00 Пятница News. 176-я серия
05:30 Кондитер. Сезон 3. 12-я серия - «Финал»
06:50 Комиссар Рекс. Сезон 3. 8-я серия
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 3. 10-я серия
09:50 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»
10:50 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»
12:00 Мистер Х. Сезон 1. 5-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
19:00 Мистер Х. Сезон 1. 6-я серия
21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия
22:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 5-я серия
00:00 Двенадцать друзей Оушена
02:10 Пятница News. 178-я серия
02:30 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»
03:40 Пятница News. 177-я серия
04:10 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
В программе передач возможны изменения.