Программа передач, ТВ программа на 5 октября 2022

Программа передач телеканалов России на среду 5 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 05.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 7-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 11-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. Сезон 2. 5-я серия - «Ювелирка»
02:00 Морозова. Сезон 2. 6-я серия - «Инкунабула»
02:55 Срочно в номер!-2. «Без срока давности», 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:40 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье
05:20 Мой герой. Светлана Журова
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Растворение камней в почках
08:55 Соколова подозревает всех-2. 1-я серия
09:50 Соколова подозревает всех-2. 2-я серия
10:45 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли
11:30 События
11:50 Суфлёр. 1-я серия
12:45 Суфлёр. 2-я серия
13:40 Мой герой. Владимир Новиков
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 13-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 14-я серия
16:55 Хроники московского быта. Родные иностранцы
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я серия
19:15 Сельский детектив. Дикая роза. 2-я серия
20:10 Сельский детектив. Конус географический. 1-я серия
21:05 Сельский детектив. Конус географический. 2-я серия
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 59-я серия
23:10 90-е. Компромат
00:00 События. 25-й час
00:30 Битва за наследство. Фильм 6-й
01:10 Знак качества. Чай
01:50 Брежнев. Охотничья дипломатия
02:35 Осторожно, мошенники! Зверский бизнес
03:00 Петровка, 38
03:15 Следователь Горчакова. 13-я серия
03:55 Следователь Горчакова. 14-я серия
04:40 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Бумеранг
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Щелкунчик и Маугли
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Каникулы», 1-я и 2-я серии. «Предатель», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Каникулы», 1-я и 2-я серии. «Предатель», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Выжила после аборта?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Грехи отцов«, 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-4. «Шансон на крови», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-4. «Шансон на крови», 1-я и 2-я серии
00:20 Мёртв на 99%. 8-я - 10-я серии
02:55 Их нравы!
03:20 Мент в законе-8. «Ненадежный партнер», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Убить папу
5 канал
05:00 Известия
05:25 Куба. 10-я - 12-я серии
07:35 Крепкие орешки-2. Время ведьм
08:25 Крепкие орешки-2. Телохранитель
09:00 Известия
09:25 Крепкие орешки-2. Телохранитель
09:45 Крепкие орешки-2. Грязные танцы
10:30 Крепкие орешки-2. Особь
11:20 Крепкие орешки-2. Джокер
12:10 Крепкие орешки-2. Алиса
13:00 Известия
13:25 Куба. 13-я - 17-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. 17-я - 18-я серии
19:20 След. Дикая собака Дина
20:10 След. Сложное решение
20:40 След. Группа единокровных
21:30 След. Утырок
22:20 След. Мимикрия с отягчающими
23:10 Свои-5. Нить Ариадны
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Ужин со смертью
01:15 След. Насильно трезв не будешь
01:50 След. Злыдень
02:30 След. Восстание машин
03:05 Детективы. Сто слов в минуту
03:30 Детективы. Бюстик Гёте
03:55 Детективы. Лебединое озеро
04:30 Детективы. Великий комбинатор
Домашний
05:00 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
09:35 Давай разведёмся!
10:30 Тест на отцовство
12:35 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»
13:35 Порча. Спящий красавец
14:05 Знахарка. Скалды́рник
14:40 Верну любимого. Омут
15:10 Психология любви. 1-я - 4-я серии
19:00 С кем поведёшься... 9-я - 12-я серии
22:35 Порча. «Ржавое лезвие». «Кукушонок»
23:40 Знахарка. 175-я серия - «Скалдырник»
00:15 Верну любимого. 91-я серия - «Омут»
00:45 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»
01:40 Тест на отцовство. 385-я и 386-я серии
03:20 Давай разведёмся! 700-я серия
04:10 Женская консультация. 36-я серия
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 118-я серия
05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
07:00 Интерны. 9-я - 12-я серии
09:00 Универ. Новая общага. 177-я - 188-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 169-я - 174-я серии
18:00 Ольга. 9-я - 12-я серии
20:00 Нина. 3-я серия
20:30 Нина. 4-я серия
21:00 Развод. 5-я серия
21:30 Развод. 6-я серия
22:00 Бабушка лёгкого поведения-2
23:40 Дублер
01:30 Импровизация. Сезон 4. 105-я серия
02:15 Импровизация. Сезон 4. 106-я серия
03:05 Comedy Баттл. 5-я серия
03:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 119-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 120-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 4. 17-я серия
05:10 Мультфильмы
05:30 Терем-теремок
05:40 Так сойдет
05:50 Ералаш. Сезон 1. 276-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 277-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Сладкая правда
06:10 Три кота. Сокровища Египта
06:15 Сказки Шрэкова болота
06:30 Шрэк-4D
06:40 Шрэк. Страшилки
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта
09:00 Воронины. Сезон 10. 6-я - 8-я серии
10:35 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 2-я серия
12:10 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 3-я серия
14:10 Родком. Сезон 1. 7-я - 14-я серии
18:30 Тётя Марта. 2-я серия
19:30 Тётя Марта. 4-я серия
20:00 Форсаж-5
22:30 Форсаж-6
01:05 Пустой человек
03:15 6 кадров. Сезон 4. 18-я серия
03:35 6 кадров. Сезон 4. 19-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 5. 6-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 5. 7-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 5. 8-я серия
Матч ТВ
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
05:05 Правила игры
05:30 Наши иностранцы
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямой эфир
14:50 Новости
14:55 Футбол. Кубок России. «Волга» (Ульяновск) - «Рубин» (Казань). Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:30 Смешанные единоборства. ACA. С. Абдурахманов - Р. Пессоа
19:00 Новости
19:05 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) - «Селтик» (Шотландия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Милан» (Италия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - ПСЖ (Франция)
02:55 Новости
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Лара Крофт
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Три икса 2: Новый уровень
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
04:30 Документальный проект
Звезда
03:55 Русские амазонки. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Мирное лето 21-го года...»
10:50 Москва - фронту
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Русские амазонки. 10-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Русские амазонки. 10-я - 12-я серии
16:35 Русские амазонки-2. 1-я серия
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 «На грани возможного. История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина». Фильм 3-й
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Мирное лето 21-го года...»
00:45 Баллада о солдате
02:15 По данным уголовного розыска...
03:25 Хроника Победы
03:55 Русские амазонки. 9-я и 10-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Мелихово
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Николай Рыбников
07:30 Новости культуры
07:35 Скитания капитана армады
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени. Камера-обскура
08:45 Наше призвание. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Королев». Документальный фильм. 2-я серия. 1986
12:15 Забытое ремесло. Ткач и пряха
12:35 Спрут-3. 3-я серия
13:45 История русской еды. Утоление жажды
14:15 ЦСДФ: Точка отсчета. 2-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Микаэл Таривердиев «Реквием»
15:50 Белая студия
16:35 Забытое ремесло. Трубочист
16:50 Наше призвание. 3-я серия
17:55 Музыка эпохи барокко. Соня Йончева и ансамбль Cappella Mediterranea. Арии из опер
19:00 Уроки русского. Чтения. Александр Грин. «Зелёная лампа», «Любимый». Читает Анатолий Лобоцкий
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Абсолютный слух
21:15 Власть факта. Макиавелли: политика и мораль
22:00 Спрут-3. 3-я серия
23:05 ЦСДФ: Точка отсчета. 3-я серия
23:50 Новости культуры
00:10 ХX век. «Королев». Документальный фильм. 2-я серия. 1986
01:15 Парящий каменный лес Китая
02:05 Музыка эпохи барокко. «Шут её Величества». Люка Дебарг. Сонаты Д. Скарлатти
02:45 Цвет времени. Камера-обскура
Пятница
05:00 Пятница News. 177-я серия
05:25 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
05:30 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»
06:40 Комиссар Рекс. Сезон 3. 10-я серия
08:40 Комиссар Рекс. Сезон 3. 11-я серия
09:40 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»
10:40 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»
11:40 Адский шеф. Сезон 1. 7-я серия
14:30 Зовите шефа. Сезон 1. 2-я серия - «Туапсе. Маринад»
15:10 Зовите шефа. Сезон 1. 3-я серия - «Адлер. Веранда»
15:50 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»
17:00 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»
18:00 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 8-я серия
21:30 Молодые ножи. Сезон 1. 1-я серия - «Дмитрий Дюжев»
23:00 Молодые ножи. Сезон 1. 3-я серия - «Анатолий Цой»
00:20 Тринадцать друзей Оушена
02:10 Пятница News. 179-я серия
02:40 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»
03:40 Пятница News. 178-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
МИР
05:00 Развод
06:25 Алые паруса
07:55 Анна Герман. 6-я - 8-я серии
10:00 Новости
10:10 Анна Герман. 8-я - 10-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Осторожно, вирус!
23:25 Гаишники
02:10 Наше кино. История большой любви
02:30 Развод
Время начала передач - московское.