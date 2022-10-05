Программа передач, ТВ программа на 5 октября 2022

Программа передач телеканалов России на среду 5 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 05.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 7-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чайки. 11-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. Сезон 2. 5-я серия - «Ювелирка»

02:00 Морозова. Сезон 2. 6-я серия - «Инкунабула»

02:55 Срочно в номер!-2. «Без срока давности», 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:40 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье

05:20 Мой герой. Светлана Журова

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Растворение камней в почках

08:55 Соколова подозревает всех-2. 1-я серия

09:50 Соколова подозревает всех-2. 2-я серия

10:45 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли

11:30 События

11:50 Суфлёр. 1-я серия

12:45 Суфлёр. 2-я серия

13:40 Мой герой. Владимир Новиков

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 13-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 14-я серия

16:55 Хроники московского быта. Родные иностранцы

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я серия

19:15 Сельский детектив. Дикая роза. 2-я серия

20:10 Сельский детектив. Конус географический. 1-я серия

21:05 Сельский детектив. Конус географический. 2-я серия

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 59-я серия

23:10 90-е. Компромат

00:00 События. 25-й час

00:30 Битва за наследство. Фильм 6-й

01:10 Знак качества. Чай

01:50 Брежнев. Охотничья дипломатия

02:35 Осторожно, мошенники! Зверский бизнес

03:00 Петровка, 38

03:15 Следователь Горчакова. 13-я серия

03:55 Следователь Горчакова. 14-я серия

04:40 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Бумеранг

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Щелкунчик и Маугли

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Каникулы», 1-я и 2-я серии. «Предатель», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Каникулы», 1-я и 2-я серии. «Предатель», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Выжила после аборта?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Грехи отцов«, 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-4. «Шансон на крови», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-4. «Шансон на крови», 1-я и 2-я серии

00:20 Мёртв на 99%. 8-я - 10-я серии

02:55 Их нравы!

03:20 Мент в законе-8. «Ненадежный партнер», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Убить папу



5 канал



05:00 Известия

05:25 Куба. 10-я - 12-я серии

07:35 Крепкие орешки-2. Время ведьм

08:25 Крепкие орешки-2. Телохранитель

09:00 Известия

09:25 Крепкие орешки-2. Телохранитель

09:45 Крепкие орешки-2. Грязные танцы

10:30 Крепкие орешки-2. Особь

11:20 Крепкие орешки-2. Джокер

12:10 Крепкие орешки-2. Алиса

13:00 Известия

13:25 Куба. 13-я - 17-я серии

17:30 Известия

18:00 Куба. 17-я - 18-я серии

19:20 След. Дикая собака Дина

20:10 След. Сложное решение

20:40 След. Группа единокровных

21:30 След. Утырок

22:20 След. Мимикрия с отягчающими

23:10 Свои-5. Нить Ариадны

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Ужин со смертью

01:15 След. Насильно трезв не будешь

01:50 След. Злыдень

02:30 След. Восстание машин

03:05 Детективы. Сто слов в минуту

03:30 Детективы. Бюстик Гёте

03:55 Детективы. Лебединое озеро

04:30 Детективы. Великий комбинатор



Домашний



05:00 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

09:35 Давай разведёмся!

10:30 Тест на отцовство

12:35 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»

13:35 Порча. Спящий красавец

14:05 Знахарка. Скалды́рник

14:40 Верну любимого. Омут

15:10 Психология любви. 1-я - 4-я серии

19:00 С кем поведёшься... 9-я - 12-я серии

22:35 Порча. «Ржавое лезвие». «Кукушонок»

23:40 Знахарка. 175-я серия - «Скалдырник»

00:15 Верну любимого. 91-я серия - «Омут»

00:45 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»

01:40 Тест на отцовство. 385-я и 386-я серии

03:20 Давай разведёмся! 700-я серия

04:10 Женская консультация. 36-я серия



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 118-я серия

05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

07:00 Интерны. 9-я - 12-я серии

09:00 Универ. Новая общага. 177-я - 188-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 169-я - 174-я серии

18:00 Ольга. 9-я - 12-я серии

20:00 Нина. 3-я серия

20:30 Нина. 4-я серия

21:00 Развод. 5-я серия

21:30 Развод. 6-я серия

22:00 Бабушка лёгкого поведения-2

23:40 Дублер

01:30 Импровизация. Сезон 4. 105-я серия

02:15 Импровизация. Сезон 4. 106-я серия

03:05 Comedy Баттл. 5-я серия

03:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 119-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 120-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 4. 17-я серия

05:10 Мультфильмы

05:30 Терем-теремок

05:40 Так сойдет

05:50 Ералаш. Сезон 1. 276-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 277-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Сладкая правда

06:10 Три кота. Сокровища Египта

06:15 Сказки Шрэкова болота

06:30 Шрэк-4D

06:40 Шрэк. Страшилки

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта

09:00 Воронины. Сезон 10. 6-я - 8-я серии

10:35 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 2-я серия

12:10 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 3-я серия

14:10 Родком. Сезон 1. 7-я - 14-я серии

18:30 Тётя Марта. 2-я серия

19:30 Тётя Марта. 4-я серия

20:00 Форсаж-5

22:30 Форсаж-6

01:05 Пустой человек

03:15 6 кадров. Сезон 4. 18-я серия

03:35 6 кадров. Сезон 4. 19-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 5. 6-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 5. 7-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 5. 8-я серия



Матч ТВ



03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины

05:05 Правила игры

05:30 Наши иностранцы

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямой эфир

14:50 Новости

14:55 Футбол. Кубок России. «Волга» (Ульяновск) - «Рубин» (Казань). Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:30 Смешанные единоборства. ACA. С. Абдурахманов - Р. Пессоа

19:00 Новости

19:05 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) - «Селтик» (Шотландия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Милан» (Италия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - ПСЖ (Франция)

02:55 Новости

03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Лара Крофт

22:05 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Три икса 2: Новый уровень

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман

04:30 Документальный проект



Звезда



03:55 Русские амазонки. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Мирное лето 21-го года...»

10:50 Москва - фронту

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Русские амазонки. 10-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Русские амазонки. 10-я - 12-я серии

16:35 Русские амазонки-2. 1-я серия

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 «На грани возможного. История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина». Фильм 3-й

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Мирное лето 21-го года...»

00:45 Баллада о солдате

02:15 По данным уголовного розыска...

03:25 Хроника Победы

03:55 Русские амазонки. 9-я и 10-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Мелихово

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Николай Рыбников

07:30 Новости культуры

07:35 Скитания капитана армады

08:30 Новости культуры

08:35 Цвет времени. Камера-обскура

08:45 Наше призвание. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Королев». Документальный фильм. 2-я серия. 1986

12:15 Забытое ремесло. Ткач и пряха

12:35 Спрут-3. 3-я серия

13:45 История русской еды. Утоление жажды

14:15 ЦСДФ: Точка отсчета. 2-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Микаэл Таривердиев «Реквием»

15:50 Белая студия

16:35 Забытое ремесло. Трубочист

16:50 Наше призвание. 3-я серия

17:55 Музыка эпохи барокко. Соня Йончева и ансамбль Cappella Mediterranea. Арии из опер

19:00 Уроки русского. Чтения. Александр Грин. «Зелёная лампа», «Любимый». Читает Анатолий Лобоцкий

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Абсолютный слух

21:15 Власть факта. Макиавелли: политика и мораль

22:00 Спрут-3. 3-я серия

23:05 ЦСДФ: Точка отсчета. 3-я серия

23:50 Новости культуры

00:10 ХX век. «Королев». Документальный фильм. 2-я серия. 1986

01:15 Парящий каменный лес Китая

02:05 Музыка эпохи барокко. «Шут её Величества». Люка Дебарг. Сонаты Д. Скарлатти

02:45 Цвет времени. Камера-обскура



Пятница



05:00 Пятница News. 177-я серия

05:25 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

05:30 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»

06:40 Комиссар Рекс. Сезон 3. 10-я серия

08:40 Комиссар Рекс. Сезон 3. 11-я серия

09:40 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»

10:40 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»

11:40 Адский шеф. Сезон 1. 7-я серия

14:30 Зовите шефа. Сезон 1. 2-я серия - «Туапсе. Маринад»

15:10 Зовите шефа. Сезон 1. 3-я серия - «Адлер. Веранда»

15:50 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»

17:00 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»

18:00 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 8-я серия

21:30 Молодые ножи. Сезон 1. 1-я серия - «Дмитрий Дюжев»

23:00 Молодые ножи. Сезон 1. 3-я серия - «Анатолий Цой»

00:20 Тринадцать друзей Оушена

02:10 Пятница News. 179-я серия

02:40 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»

03:40 Пятница News. 178-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»



МИР



05:00 Развод

06:25 Алые паруса

07:55 Анна Герман. 6-я - 8-я серии

10:00 Новости

10:10 Анна Герман. 8-я - 10-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Осторожно, вирус!

23:25 Гаишники

02:10 Наше кино. История большой любви

02:30 Развод



Время начала передач - московское.



















Программа передач, ТВ программа на 6 октября 2022 Программа передач Культура на 5 октября 2022 Программа передач СТС на 5 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 4 октября 2022 Программа передач ТНТ на 3 октября 2022









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