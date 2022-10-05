Программа передач ТВЦ на 5 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 5 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 05.10.2022



04:40 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье

05:20 Мой герой. Светлана Журова

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Растворение камней в почках

08:55 Соколова подозревает всех-2. 1-я серия

09:50 Соколова подозревает всех-2. 2-я серия

10:45 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли

11:30 События

11:50 Суфлёр. 1-я серия

12:45 Суфлёр. 2-я серия

13:40 Мой герой. Владимир Новиков

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 13-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 14-я серия

16:55 Хроники московского быта. Родные иностранцы

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я серия

19:15 Сельский детектив. Дикая роза. 2-я серия

20:10 Сельский детектив. Конус географический. 1-я серия

21:05 Сельский детектив. Конус географический. 2-я серия

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 59-я серия

23:10 90-е. Компромат

00:00 События. 25-й час

00:30 Битва за наследство. Фильм 6-й

01:10 Знак качества. Чай

01:50 Брежнев. Охотничья дипломатия

02:35 Осторожно, мошенники! Зверский бизнес

03:00 Петровка, 38

03:15 Следователь Горчакова. 13-я серия

03:55 Следователь Горчакова. 14-я серия

04:40 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли



В программе передач возможны изменения.