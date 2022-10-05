Программа передач ТВЦ на 5 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 5 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 05.10.2022
04:40 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье
05:20 Мой герой. Светлана Журова
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Растворение камней в почках
08:55 Соколова подозревает всех-2. 1-я серия
09:50 Соколова подозревает всех-2. 2-я серия
10:45 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли
11:30 События
11:50 Суфлёр. 1-я серия
12:45 Суфлёр. 2-я серия
13:40 Мой герой. Владимир Новиков
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 13-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 14-я серия
16:55 Хроники московского быта. Родные иностранцы
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я серия
19:15 Сельский детектив. Дикая роза. 2-я серия
20:10 Сельский детектив. Конус географический. 1-я серия
21:05 Сельский детектив. Конус географический. 2-я серия
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 59-я серия
23:10 90-е. Компромат
00:00 События. 25-й час
00:30 Битва за наследство. Фильм 6-й
01:10 Знак качества. Чай
01:50 Брежнев. Охотничья дипломатия
02:35 Осторожно, мошенники! Зверский бизнес
03:00 Петровка, 38
03:15 Следователь Горчакова. 13-я серия
03:55 Следователь Горчакова. 14-я серия
04:40 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли
В программе передач возможны изменения.