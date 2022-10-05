Программа передач НТВ на 5 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 5 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 05.10.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Бумеранг

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Щелкунчик и Маугли

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Каникулы», 1-я и 2-я серии. «Предатель», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Каникулы», 1-я и 2-я серии. «Предатель», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Выжила после аборта?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Грехи отцов«, 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-4. «Шансон на крови», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-4. «Шансон на крови», 1-я и 2-я серии

00:20 Мёртв на 99%. 8-я - 10-я серии

02:55 Их нравы!

03:20 Мент в законе-8. «Ненадежный партнер», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Убить папу



В программе передач возможны изменения.