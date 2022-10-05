Программа передач 5 канал на 5 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 5 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канала на 05.10.2022



05:00 Известия

05:25 Куба. 10-я - 12-я серии

07:35 Крепкие орешки-2. Время ведьм

08:25 Крепкие орешки-2. Телохранитель

09:00 Известия

09:25 Крепкие орешки-2. Телохранитель

09:45 Крепкие орешки-2. Грязные танцы

10:30 Крепкие орешки-2. Особь

11:20 Крепкие орешки-2. Джокер

12:10 Крепкие орешки-2. Алиса

13:00 Известия

13:25 Куба. 13-я - 17-я серии

17:30 Известия

18:00 Куба. 17-я - 18-я серии

19:20 След. Дикая собака Дина

20:10 След. Сложное решение

20:40 След. Группа единокровных

21:30 След. Утырок

22:20 След. Мимикрия с отягчающими

23:10 Свои-5. Нить Ариадны

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Ужин со смертью

01:15 След. Насильно трезв не будешь

01:50 След. Злыдень

02:30 След. Восстание машин

03:05 Детективы. Сто слов в минуту

03:30 Детективы. Бюстик Гёте

03:55 Детективы. Лебединое озеро

04:30 Детективы. Великий комбинатор



В программе передач возможны изменения.