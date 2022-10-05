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Программа передач 5 канал на 5 октября 2022


Телепрограмма 5 канала на 5 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 5 канала на 05.10.2022

05:00 Известия
05:25 Куба. 10-я - 12-я серии
07:35 Крепкие орешки-2. Время ведьм
08:25 Крепкие орешки-2. Телохранитель
09:00 Известия
09:25 Крепкие орешки-2. Телохранитель
09:45 Крепкие орешки-2. Грязные танцы
10:30 Крепкие орешки-2. Особь
11:20 Крепкие орешки-2. Джокер
12:10 Крепкие орешки-2. Алиса
13:00 Известия
13:25 Куба. 13-я - 17-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. 17-я - 18-я серии
19:20 След. Дикая собака Дина
20:10 След. Сложное решение
20:40 След. Группа единокровных
21:30 След. Утырок
22:20 След. Мимикрия с отягчающими
23:10 Свои-5. Нить Ариадны
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Ужин со смертью
01:15 След. Насильно трезв не будешь
01:50 След. Злыдень
02:30 След. Восстание машин
03:05 Детективы. Сто слов в минуту
03:30 Детективы. Бюстик Гёте
03:55 Детективы. Лебединое озеро
04:30 Детективы. Великий комбинатор

В программе передач возможны изменения.









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