Программа передач Домашний на 5 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 5 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 05.10.2022



05:00 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

09:35 Давай разведёмся!

10:30 Тест на отцовство

12:35 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»

13:35 Порча. Спящий красавец

14:05 Знахарка. Скалды́рник

14:40 Верну любимого. Омут

15:10 Психология любви. 1-я - 4-я серии

19:00 С кем поведёшься... 9-я - 12-я серии

22:35 Порча. «Ржавое лезвие». «Кукушонок»

23:40 Знахарка. 175-я серия - «Скалдырник»

00:15 Верну любимого. 91-я серия - «Омут»

00:45 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»

01:40 Тест на отцовство. 385-я и 386-я серии

03:20 Давай разведёмся! 700-я серия

04:10 Женская консультация. 36-я серия



В программе передач возможны изменения.