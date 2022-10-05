Программа передач Домашний на 5 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 5 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 05.10.2022
05:00 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
09:35 Давай разведёмся!
10:30 Тест на отцовство
12:35 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»
13:35 Порча. Спящий красавец
14:05 Знахарка. Скалды́рник
14:40 Верну любимого. Омут
15:10 Психология любви. 1-я - 4-я серии
19:00 С кем поведёшься... 9-я - 12-я серии
22:35 Порча. «Ржавое лезвие». «Кукушонок»
23:40 Знахарка. 175-я серия - «Скалдырник»
00:15 Верну любимого. 91-я серия - «Омут»
00:45 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»
01:40 Тест на отцовство. 385-я и 386-я серии
03:20 Давай разведёмся! 700-я серия
04:10 Женская консультация. 36-я серия
В программе передач возможны изменения.