Программа передач ТНТ на 5 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 5 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТНТ на 05.10.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 118-я серия
05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
07:00 Интерны. 9-я - 12-я серии
09:00 Универ. Новая общага. 177-я - 188-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 169-я - 174-я серии
18:00 Ольга. 9-я - 12-я серии
20:00 Нина. 3-я серия
20:30 Нина. 4-я серия
21:00 Развод. 5-я серия
21:30 Развод. 6-я серия
22:00 Бабушка лёгкого поведения-2
23:40 Дублер
01:30 Импровизация. Сезон 4. 105-я серия
02:15 Импровизация. Сезон 4. 106-я серия
03:05 Comedy Баттл. 5-я серия
03:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 119-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 120-я серия
В программе передач возможны изменения.