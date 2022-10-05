Программа передач ТНТ на 5 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 5 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 05.10.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 118-я серия

05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

07:00 Интерны. 9-я - 12-я серии

09:00 Универ. Новая общага. 177-я - 188-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 169-я - 174-я серии

18:00 Ольга. 9-я - 12-я серии

20:00 Нина. 3-я серия

20:30 Нина. 4-я серия

21:00 Развод. 5-я серия

21:30 Развод. 6-я серия

22:00 Бабушка лёгкого поведения-2

23:40 Дублер

01:30 Импровизация. Сезон 4. 105-я серия

02:15 Импровизация. Сезон 4. 106-я серия

03:05 Comedy Баттл. 5-я серия

03:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 119-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 120-я серия



В программе передач возможны изменения.