Программа передач Матч ТВ на 5 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 5 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 05.10.2022



03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины

05:05 Правила игры

05:30 Наши иностранцы

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямой эфир

14:50 Новости

14:55 Футбол. Кубок России. «Волга» (Ульяновск) - «Рубин» (Казань). Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:30 Смешанные единоборства. ACA. С. Абдурахманов - Р. Пессоа

19:00 Новости

19:05 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) - «Селтик» (Шотландия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Милан» (Италия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - ПСЖ (Франция)

02:55 Новости

03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины



В программе передач возможны изменения.