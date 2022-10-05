Программа передач Матч ТВ на 5 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 5 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 05.10.2022
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
05:05 Правила игры
05:30 Наши иностранцы
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямой эфир
14:50 Новости
14:55 Футбол. Кубок России. «Волга» (Ульяновск) - «Рубин» (Казань). Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:30 Смешанные единоборства. ACA. С. Абдурахманов - Р. Пессоа
19:00 Новости
19:05 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) - «Селтик» (Шотландия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Милан» (Италия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - ПСЖ (Франция)
02:55 Новости
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
В программе передач возможны изменения.