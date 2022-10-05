Программа передач Звезда на 5 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 5 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 05.10.2022
03:55 Русские амазонки. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Мирное лето 21-го года...»
10:50 Москва - фронту
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Русские амазонки. 10-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Русские амазонки. 10-я - 12-я серии
16:35 Русские амазонки-2. 1-я серия
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 «На грани возможного. История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина». Фильм 3-й
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Мирное лето 21-го года...»
00:45 Баллада о солдате
02:15 По данным уголовного розыска...
03:25 Хроника Победы
03:55 Русские амазонки. 9-я и 10-я серии
В программе передач возможны изменения.