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Программа передач Звезда на 5 октября 2022


Телепрограмма Звезда на 5 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Звезда на 05.10.2022

03:55 Русские амазонки. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Мирное лето 21-го года...»
10:50 Москва - фронту
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Русские амазонки. 10-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Русские амазонки. 10-я - 12-я серии
16:35 Русские амазонки-2. 1-я серия
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 «На грани возможного. История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина». Фильм 3-й
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Мирное лето 21-го года...»
00:45 Баллада о солдате
02:15 По данным уголовного розыска...
03:25 Хроника Победы
03:55 Русские амазонки. 9-я и 10-я серии

В программе передач возможны изменения.









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