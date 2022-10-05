Программа передач Звезда на 5 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 5 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 05.10.2022



03:55 Русские амазонки. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Мирное лето 21-го года...»

10:50 Москва - фронту

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Русские амазонки. 10-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Русские амазонки. 10-я - 12-я серии

16:35 Русские амазонки-2. 1-я серия

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 «На грани возможного. История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина». Фильм 3-й

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Мирное лето 21-го года...»

00:45 Баллада о солдате

02:15 По данным уголовного розыска...

03:25 Хроника Победы

03:55 Русские амазонки. 9-я и 10-я серии



В программе передач возможны изменения.