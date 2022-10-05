Программа передач Культура на 5 октября 2022

Телепрограмма Культура на 5 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 05.10.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Мелихово
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Николай Рыбников
07:30 Новости культуры
07:35 Скитания капитана армады
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени. Камера-обскура
08:45 Наше призвание. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Королев». Документальный фильм. 2-я серия. 1986
12:15 Забытое ремесло. Ткач и пряха
12:35 Спрут-3. 3-я серия
13:45 История русской еды. Утоление жажды
14:15 ЦСДФ: Точка отсчета. 2-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Микаэл Таривердиев «Реквием»
15:50 Белая студия
16:35 Забытое ремесло. Трубочист
16:50 Наше призвание. 3-я серия
17:55 Музыка эпохи барокко. Соня Йончева и ансамбль Cappella Mediterranea. Арии из опер
19:00 Уроки русского. Чтения. Александр Грин. «Зелёная лампа», «Любимый». Читает Анатолий Лобоцкий
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Абсолютный слух
21:15 Власть факта. Макиавелли: политика и мораль
22:00 Спрут-3. 3-я серия
23:05 ЦСДФ: Точка отсчета. 3-я серия
23:50 Новости культуры
00:10 ХX век. «Королев». Документальный фильм. 2-я серия. 1986
01:15 Парящий каменный лес Китая
02:05 Музыка эпохи барокко. «Шут её Величества». Люка Дебарг. Сонаты Д. Скарлатти
02:45 Цвет времени. Камера-обскура
В программе передач возможны изменения.