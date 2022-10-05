Программа передач Культура на 5 октября 2022

Телепрограмма Культура на 5 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 05.10.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Мелихово

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Николай Рыбников

07:30 Новости культуры

07:35 Скитания капитана армады

08:30 Новости культуры

08:35 Цвет времени. Камера-обскура

08:45 Наше призвание. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Королев». Документальный фильм. 2-я серия. 1986

12:15 Забытое ремесло. Ткач и пряха

12:35 Спрут-3. 3-я серия

13:45 История русской еды. Утоление жажды

14:15 ЦСДФ: Точка отсчета. 2-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Микаэл Таривердиев «Реквием»

15:50 Белая студия

16:35 Забытое ремесло. Трубочист

16:50 Наше призвание. 3-я серия

17:55 Музыка эпохи барокко. Соня Йончева и ансамбль Cappella Mediterranea. Арии из опер

19:00 Уроки русского. Чтения. Александр Грин. «Зелёная лампа», «Любимый». Читает Анатолий Лобоцкий

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Абсолютный слух

21:15 Власть факта. Макиавелли: политика и мораль

22:00 Спрут-3. 3-я серия

23:05 ЦСДФ: Точка отсчета. 3-я серия

23:50 Новости культуры

00:10 ХX век. «Королев». Документальный фильм. 2-я серия. 1986

01:15 Парящий каменный лес Китая

02:05 Музыка эпохи барокко. «Шут её Величества». Люка Дебарг. Сонаты Д. Скарлатти

02:45 Цвет времени. Камера-обскура



В программе передач возможны изменения.