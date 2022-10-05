Программа передач Пятница на 5 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 5 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 05.10.2022



05:00 Пятница News. 177-я серия

05:25 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

05:30 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»

06:40 Комиссар Рекс. Сезон 3. 10-я серия

08:40 Комиссар Рекс. Сезон 3. 11-я серия

09:40 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»

10:40 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»

11:40 Адский шеф. Сезон 1. 7-я серия

14:30 Зовите шефа. Сезон 1. 2-я серия - «Туапсе. Маринад»

15:10 Зовите шефа. Сезон 1. 3-я серия - «Адлер. Веранда»

15:50 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»

17:00 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»

18:00 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 8-я серия

21:30 Молодые ножи. Сезон 1. 1-я серия - «Дмитрий Дюжев»

23:00 Молодые ножи. Сезон 1. 3-я серия - «Анатолий Цой»

00:20 Тринадцать друзей Оушена

02:10 Пятница News. 179-я серия

02:40 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»

03:40 Пятница News. 178-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»



В программе передач возможны изменения.