Программа передач Пятница на 5 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 5 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 05.10.2022
05:00 Пятница News. 177-я серия
05:25 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
05:30 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»
06:40 Комиссар Рекс. Сезон 3. 10-я серия
08:40 Комиссар Рекс. Сезон 3. 11-я серия
09:40 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»
10:40 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»
11:40 Адский шеф. Сезон 1. 7-я серия
14:30 Зовите шефа. Сезон 1. 2-я серия - «Туапсе. Маринад»
15:10 Зовите шефа. Сезон 1. 3-я серия - «Адлер. Веранда»
15:50 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»
17:00 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»
18:00 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 8-я серия
21:30 Молодые ножи. Сезон 1. 1-я серия - «Дмитрий Дюжев»
23:00 Молодые ножи. Сезон 1. 3-я серия - «Анатолий Цой»
00:20 Тринадцать друзей Оушена
02:10 Пятница News. 179-я серия
02:40 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»
03:40 Пятница News. 178-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
В программе передач возможны изменения.