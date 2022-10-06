Программа передач, ТВ программа на 6 октября 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 6 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 06.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 8-я серия

22:55 Большая игра

23:55 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чайки. 12-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. Сезон 2. 7-я серия - «На перепутье»

02:00 Морозова. Сезон 2. 8-я серия - «Инерция мышления»

02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Мир женщин», 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:40 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли

05:20 Мой герой. Владимир Новиков

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Синдром разбитого сердца

08:50 Соколова подозревает всех-2. 3-я серия

09:40 Соколова подозревает всех-2. 4-я серия

10:40 Семейные драмы. Несчастный кинобрак

11:30 События

11:50 Суфлёр. 3-я серия

12:40 Суфлёр. 4-я серия

13:40 Мой герой. Нюта Федермессер

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 15-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 16-я серия

16:55 Хроники московского быта. Жёны секс-символов

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Разрушенные карьеры звезд

23:10 Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины Брежневой

00:00 События. 25-й час

00:30 Битва за наследство. Фильм 7-й

01:10 Любимцы вождя

01:55 Екатерина Фурцева. Горло бредит бритвой

02:35 Осторожно, мошенники! Вакансия с подвохом

03:00 Петровка, 38

03:10 Следователь Горчакова. 15-я серия

03:50 Следователь Горчакова. 16-я серия

04:35 Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Убить папу

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Шанс

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Никто не забыт», 1-я и 2-я серии. «Вальтер», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Никто не забыт», 1-я и 2-я серии. «Вальтер», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Сосед мамы - мой папа?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «В погоне за мечтой», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-4. «Почём у вас мусор?» 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-4. «Почём у вас мусор?» 1-я и 2-я серии

00:20 Поздняков

00:35 Мы и наука. Наука и мы

01:30 Всем всего хорошего

03:20 Мент в законе-8. «Ненадежный партнер», 3-я и 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Справедливости ради



5 канал



05:00 Известия

05:45 Крепкие орешки-2. Трудная мишень

06:30 Крепкие орешки-2. Парфюмер

07:15 Крепкие орешки-2. Беглец

08:00 Крепкие орешки-2. Золушка

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:25 Крепкие орешки-2. Золушка

09:40 Крепкие орешки-2. Скалолаз

10:25 Крепкие орешки-2. Паразиты

11:20 Крепкие орешки-2. Никто

12:10 Крепкие орешки-2. Переговорщик

13:00 Известия

13:25 Куба. 19-я - 23-я серии

17:30 Известия

18:00 Куба. 23-я - 24-я серии

19:35 След. Депозит 1

20:30 След. Депозит 2

21:25 След. Ладья Харона

22:20 След. Надежное плечо

23:10 Свои-5. Последняя слеза графини

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Стимулянты

01:10 След. Мимикрия с отягчающими

01:50 След. Повелитель мук

02:30 След. Предел возможностей

03:05 Детективы. Удар в голову

03:35 Детективы. Пусть мама услышит

04:00 Детективы. Дон Жуан с Фабричной

04:30 Детективы. А что было вчера



Домашний



05:00 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних. 859-я и 1148-я серии

06:30 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Чужое счастье». «Свой-чужой»

13:15 Порча. Угасающий разум

13:45 Знахарка. За поворотом

14:15 Верну любимого. Надзирательница

14:50 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню

19:00 С кем поведёшься... 13-я - 16-я серии

22:40 Порча. «Кандалы». «Бедная вдова»

23:45 Знахарка. За поворотом

00:15 Верну любимого. Надзирательница

00:45 Понять. Простить. «Чужое счастье». «Свой-чужой»

01:40 Тест на отцовство

03:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 120-я серия

05:25 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия

07:00 Интерны. 13-я - 15-я серии

08:30 Перезагрузка. 524-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 189-я - 200-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 175-я - 180-я серии

18:00 Ольга. 13-я - 16-я серии

20:00 Нина. 4-я серия

20:30 Нина. 5-я серия

21:00 Развод. 7-я серия

21:30 Развод. 8-я серия

22:00 Прабабушка лёгкого поведения

23:50 Доктор Свисток

01:25 Импровизация. Сезон 4. 107-я серия

02:15 Импровизация. Сезон 4. 108-я серия

03:00 Comedy Баттл. 6-я серия

03:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 121-я серия

04:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия



СТС



04:40 6 кадров. Сезон 5. 8-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 5. 9-я серия

05:10 Молодильные яблоки

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 278-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 279-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:10 Три кота

06:15 Забавные истории

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта

09:05 Уральские пельмени. #неслучайноезнакомство

09:25 Воронины. Сезон 10. 9-я серия

09:55 Воронины. Сезон 10. 10-я серия

10:25 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 3-я серия

12:20 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 4-я серия

14:10 Родком. Сезон 1. 14-я - 21-я серии

18:30 Тётя Марта. 3-я серия

19:30 Тётя Марта. 5-я серия

20:00 Форсаж-7

22:40 Форсаж-8

01:15 Такси 5

02:55 6 кадров. Сезон 5. 10-я - 15-я серии



Матч ТВ



03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины

05:05 Человек из футбола

05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

12:50 Новости

12:55 Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Прямой эфир

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Ференцварош» (Венгрия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - «Буде-Глимт» (Норвегия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - «Бетис» (Испания)

02:55 Новости

03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Власть огня

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:25 Выстрел в пустоту

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман

04:45 Документальный проект



Звезда



03:55 Русские амазонки. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Мирное лето 21-го года...»

10:55 Москва - фронту

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Русские амазонки-2. 2-я - 6-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Русские амазонки-2. 2-я - 6-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 «На грани возможного. История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина». Фильм 4-й

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 2-я серия - «Мирное лето 21-го года...»

00:50 Белорусский вокзал

02:25 Тормозной путь. 1-я - 4-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Дома играющих людей

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Валентина Серова

07:30 Новости культуры

07:35 Парящий каменный лес Китая

08:30 Новости культуры

08:35 Забытое ремесло. Денщик

08:50 Наше призвание. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «В гостях у Николая Озерова». 1987

12:35 Спрут-3. 4-я серия

13:45 История русской еды. Голодная кухня

14:15 ЦСДФ: Точка отсчета. 3-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Мастера Самарского края

15:50 Первые в мире. Путь в недра. Турбобур Капелюшникова

16:05 Телеспектакль «Лунев сегодня и завтра». 1-я часть

17:15 Большие и маленькие. Сезон 4. 6-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Анна Бабяшкина. «И это взойдет»

20:30 «Любовь и голуби». Что характерно! Любили друг друга!»

21:15 Энигма. Франгиз Ализаде

22:00 Спрут-3. 4-я серия

23:05 ЦСДФ: Точка отсчета. 4-я серия

23:50 Новости культуры

00:10 ХX век. «В гостях у Николая Озерова». 1987

01:35 Музыка эпохи барокко. Соня Йончева и ансамбль Cappella Mediterranea. Арии из опер

02:40 Первые в мире. Путь в недра. Турбобур Капелюшникова



Пятница



05:00 Пятница News. 178-я серия

05:30 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой« для Сергея Жукова»

06:40 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 11-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 12-я серия

10:00 Четыре Свадьбы. Сезон 2. 3-я серия

11:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 13-я серия

12:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 4-я серия - «Инна и Сергей»

14:20 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 7-я серия

15:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 10-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 3-я серия

22:00 Оторвы. Сезон 1. 1-я серия

23:00 Детектор. Сезон 1. 14-я серия - «Никита Пресняков»

00:10 Охотники за разумом

01:50 Пятница News. 180-я серия

02:10 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»

03:20 Пятница News. 179-я серия

03:50 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»



МИР



05:00 Развод

07:05 Дела судебные. Новые истории

07:35 Дела судебные. Новые истории

08:25 Дела судебные. Новые истории

09:15 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните

11:00 Дела судебные. Битва за будущее

12:10 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Осторожно, вирус!

23:25 Гаишники

02:10 Наше кино. История большой любви

02:35 Развод



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТНТ на 5 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 5 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 4 октября 2022 Программа передач ТНТ на 3 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 3 октября 2022









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