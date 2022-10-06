Программа передач, ТВ программа на 6 октября 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 6 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 06.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 8-я серия
22:55 Большая игра
23:55 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 12-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. Сезон 2. 7-я серия - «На перепутье»
02:00 Морозова. Сезон 2. 8-я серия - «Инерция мышления»
02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Мир женщин», 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:40 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли
05:20 Мой герой. Владимир Новиков
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Синдром разбитого сердца
08:50 Соколова подозревает всех-2. 3-я серия
09:40 Соколова подозревает всех-2. 4-я серия
10:40 Семейные драмы. Несчастный кинобрак
11:30 События
11:50 Суфлёр. 3-я серия
12:40 Суфлёр. 4-я серия
13:40 Мой герой. Нюта Федермессер
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 15-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 16-я серия
16:55 Хроники московского быта. Жёны секс-символов
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Разрушенные карьеры звезд
23:10 Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины Брежневой
00:00 События. 25-й час
00:30 Битва за наследство. Фильм 7-й
01:10 Любимцы вождя
01:55 Екатерина Фурцева. Горло бредит бритвой
02:35 Осторожно, мошенники! Вакансия с подвохом
03:00 Петровка, 38
03:10 Следователь Горчакова. 15-я серия
03:50 Следователь Горчакова. 16-я серия
04:35 Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Убить папу
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Шанс
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Никто не забыт», 1-я и 2-я серии. «Вальтер», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Никто не забыт», 1-я и 2-я серии. «Вальтер», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Сосед мамы - мой папа?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «В погоне за мечтой», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-4. «Почём у вас мусор?» 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-4. «Почём у вас мусор?» 1-я и 2-я серии
00:20 Поздняков
00:35 Мы и наука. Наука и мы
01:30 Всем всего хорошего
03:20 Мент в законе-8. «Ненадежный партнер», 3-я и 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Справедливости ради
5 канал
05:00 Известия
05:45 Крепкие орешки-2. Трудная мишень
06:30 Крепкие орешки-2. Парфюмер
07:15 Крепкие орешки-2. Беглец
08:00 Крепкие орешки-2. Золушка
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Крепкие орешки-2. Золушка
09:40 Крепкие орешки-2. Скалолаз
10:25 Крепкие орешки-2. Паразиты
11:20 Крепкие орешки-2. Никто
12:10 Крепкие орешки-2. Переговорщик
13:00 Известия
13:25 Куба. 19-я - 23-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. 23-я - 24-я серии
19:35 След. Депозит 1
20:30 След. Депозит 2
21:25 След. Ладья Харона
22:20 След. Надежное плечо
23:10 Свои-5. Последняя слеза графини
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Стимулянты
01:10 След. Мимикрия с отягчающими
01:50 След. Повелитель мук
02:30 След. Предел возможностей
03:05 Детективы. Удар в голову
03:35 Детективы. Пусть мама услышит
04:00 Детективы. Дон Жуан с Фабричной
04:30 Детективы. А что было вчера
Домашний
05:00 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних. 859-я и 1148-я серии
06:30 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Чужое счастье». «Свой-чужой»
13:15 Порча. Угасающий разум
13:45 Знахарка. За поворотом
14:15 Верну любимого. Надзирательница
14:50 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню
19:00 С кем поведёшься... 13-я - 16-я серии
22:40 Порча. «Кандалы». «Бедная вдова»
23:45 Знахарка. За поворотом
00:15 Верну любимого. Надзирательница
00:45 Понять. Простить. «Чужое счастье». «Свой-чужой»
01:40 Тест на отцовство
03:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 120-я серия
05:25 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия
07:00 Интерны. 13-я - 15-я серии
08:30 Перезагрузка. 524-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 189-я - 200-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 175-я - 180-я серии
18:00 Ольга. 13-я - 16-я серии
20:00 Нина. 4-я серия
20:30 Нина. 5-я серия
21:00 Развод. 7-я серия
21:30 Развод. 8-я серия
22:00 Прабабушка лёгкого поведения
23:50 Доктор Свисток
01:25 Импровизация. Сезон 4. 107-я серия
02:15 Импровизация. Сезон 4. 108-я серия
03:00 Comedy Баттл. 6-я серия
03:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 121-я серия
04:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия
СТС
04:40 6 кадров. Сезон 5. 8-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 5. 9-я серия
05:10 Молодильные яблоки
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 278-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 279-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:10 Три кота
06:15 Забавные истории
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта
09:05 Уральские пельмени. #неслучайноезнакомство
09:25 Воронины. Сезон 10. 9-я серия
09:55 Воронины. Сезон 10. 10-я серия
10:25 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 3-я серия
12:20 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 4-я серия
14:10 Родком. Сезон 1. 14-я - 21-я серии
18:30 Тётя Марта. 3-я серия
19:30 Тётя Марта. 5-я серия
20:00 Форсаж-7
22:40 Форсаж-8
01:15 Такси 5
02:55 6 кадров. Сезон 5. 10-я - 15-я серии
Матч ТВ
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
05:05 Человек из футбола
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:50 Новости
12:55 Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Прямой эфир
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Ференцварош» (Венгрия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - «Буде-Глимт» (Норвегия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - «Бетис» (Испания)
02:55 Новости
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Власть огня
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:25 Выстрел в пустоту
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
04:45 Документальный проект
Звезда
03:55 Русские амазонки. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Мирное лето 21-го года...»
10:55 Москва - фронту
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Русские амазонки-2. 2-я - 6-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Русские амазонки-2. 2-я - 6-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 «На грани возможного. История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина». Фильм 4-й
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 2-я серия - «Мирное лето 21-го года...»
00:50 Белорусский вокзал
02:25 Тормозной путь. 1-я - 4-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Дома играющих людей
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Валентина Серова
07:30 Новости культуры
07:35 Парящий каменный лес Китая
08:30 Новости культуры
08:35 Забытое ремесло. Денщик
08:50 Наше призвание. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «В гостях у Николая Озерова». 1987
12:35 Спрут-3. 4-я серия
13:45 История русской еды. Голодная кухня
14:15 ЦСДФ: Точка отсчета. 3-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Мастера Самарского края
15:50 Первые в мире. Путь в недра. Турбобур Капелюшникова
16:05 Телеспектакль «Лунев сегодня и завтра». 1-я часть
17:15 Большие и маленькие. Сезон 4. 6-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Анна Бабяшкина. «И это взойдет»
20:30 «Любовь и голуби». Что характерно! Любили друг друга!»
21:15 Энигма. Франгиз Ализаде
22:00 Спрут-3. 4-я серия
23:05 ЦСДФ: Точка отсчета. 4-я серия
23:50 Новости культуры
00:10 ХX век. «В гостях у Николая Озерова». 1987
01:35 Музыка эпохи барокко. Соня Йончева и ансамбль Cappella Mediterranea. Арии из опер
02:40 Первые в мире. Путь в недра. Турбобур Капелюшникова
Пятница
05:00 Пятница News. 178-я серия
05:30 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой« для Сергея Жукова»
06:40 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 11-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 12-я серия
10:00 Четыре Свадьбы. Сезон 2. 3-я серия
11:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 13-я серия
12:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 4-я серия - «Инна и Сергей»
14:20 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 7-я серия
15:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 10-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 3-я серия
22:00 Оторвы. Сезон 1. 1-я серия
23:00 Детектор. Сезон 1. 14-я серия - «Никита Пресняков»
00:10 Охотники за разумом
01:50 Пятница News. 180-я серия
02:10 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»
03:20 Пятница News. 179-я серия
03:50 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
МИР
05:00 Развод
07:05 Дела судебные. Новые истории
07:35 Дела судебные. Новые истории
08:25 Дела судебные. Новые истории
09:15 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните
11:00 Дела судебные. Битва за будущее
12:10 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Осторожно, вирус!
23:25 Гаишники
02:10 Наше кино. История большой любви
02:35 Развод
Время начала передач - московское.