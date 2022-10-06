Программа передач ТВЦ на 6 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 6 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 06.10.2022
04:40 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли
05:20 Мой герой. Владимир Новиков
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Синдром разбитого сердца
08:50 Соколова подозревает всех-2. 3-я серия
09:40 Соколова подозревает всех-2. 4-я серия
10:40 Семейные драмы. Несчастный кинобрак
11:30 События
11:50 Суфлёр. 3-я серия
12:40 Суфлёр. 4-я серия
13:40 Мой герой. Нюта Федермессер
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 15-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 16-я серия
16:55 Хроники московского быта. Жёны секс-символов
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Разрушенные карьеры звезд
23:10 Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины Брежневой
00:00 События. 25-й час
00:30 Битва за наследство. Фильм 7-й
01:10 Любимцы вождя
01:55 Екатерина Фурцева. Горло бредит бритвой
02:35 Осторожно, мошенники! Вакансия с подвохом
03:00 Петровка, 38
03:10 Следователь Горчакова. 15-я серия
03:50 Следователь Горчакова. 16-я серия
04:35 Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью
В программе передач возможны изменения.