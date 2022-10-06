Программа передач ТВЦ на 6 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 6 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 06.10.2022



04:40 От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли

05:20 Мой герой. Владимир Новиков

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Синдром разбитого сердца

08:50 Соколова подозревает всех-2. 3-я серия

09:40 Соколова подозревает всех-2. 4-я серия

10:40 Семейные драмы. Несчастный кинобрак

11:30 События

11:50 Суфлёр. 3-я серия

12:40 Суфлёр. 4-я серия

13:40 Мой герой. Нюта Федермессер

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 15-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 16-я серия

16:55 Хроники московского быта. Жёны секс-символов

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Разрушенные карьеры звезд

23:10 Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины Брежневой

00:00 События. 25-й час

00:30 Битва за наследство. Фильм 7-й

01:10 Любимцы вождя

01:55 Екатерина Фурцева. Горло бредит бритвой

02:35 Осторожно, мошенники! Вакансия с подвохом

03:00 Петровка, 38

03:10 Следователь Горчакова. 15-я серия

03:50 Следователь Горчакова. 16-я серия

04:35 Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью



В программе передач возможны изменения.