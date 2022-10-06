Программа передач НТВ на 6 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 6 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 06.10.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Убить папу

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Шанс

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Никто не забыт», 1-я и 2-я серии. «Вальтер», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Никто не забыт», 1-я и 2-я серии. «Вальтер», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Сосед мамы - мой папа?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «В погоне за мечтой», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-4. «Почём у вас мусор?» 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-4. «Почём у вас мусор?» 1-я и 2-я серии

00:20 Поздняков

00:35 Мы и наука. Наука и мы

01:30 Всем всего хорошего

03:20 Мент в законе-8. «Ненадежный партнер», 3-я и 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Справедливости ради



В программе передач возможны изменения.