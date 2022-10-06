Программа передач НТВ на 6 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 6 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 06.10.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Убить папу
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Шанс
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Никто не забыт», 1-я и 2-я серии. «Вальтер», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Никто не забыт», 1-я и 2-я серии. «Вальтер», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Сосед мамы - мой папа?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «В погоне за мечтой», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-4. «Почём у вас мусор?» 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-4. «Почём у вас мусор?» 1-я и 2-я серии
00:20 Поздняков
00:35 Мы и наука. Наука и мы
01:30 Всем всего хорошего
03:20 Мент в законе-8. «Ненадежный партнер», 3-я и 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Справедливости ради
В программе передач возможны изменения.