Программа передач 5 канал на 6 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 6 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канала на 06.10.2022
05:00 Известия
05:45 Крепкие орешки-2. Трудная мишень
06:30 Крепкие орешки-2. Парфюмер
07:15 Крепкие орешки-2. Беглец
08:00 Крепкие орешки-2. Золушка
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Крепкие орешки-2. Золушка
09:40 Крепкие орешки-2. Скалолаз
10:25 Крепкие орешки-2. Паразиты
11:20 Крепкие орешки-2. Никто
12:10 Крепкие орешки-2. Переговорщик
13:00 Известия
13:25 Куба. 19-я - 23-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. 23-я - 24-я серии
19:35 След. Депозит 1
20:30 След. Депозит 2
21:25 След. Ладья Харона
22:20 След. Надежное плечо
23:10 Свои-5. Последняя слеза графини
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Стимулянты
01:10 След. Мимикрия с отягчающими
01:50 След. Повелитель мук
02:30 След. Предел возможностей
03:05 Детективы. Удар в голову
03:35 Детективы. Пусть мама услышит
04:00 Детективы. Дон Жуан с Фабричной
04:30 Детективы. А что было вчера
В программе передач возможны изменения.