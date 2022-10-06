Программа передач 5 канал на 6 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 6 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канала на 06.10.2022



05:00 Известия

05:45 Крепкие орешки-2. Трудная мишень

06:30 Крепкие орешки-2. Парфюмер

07:15 Крепкие орешки-2. Беглец

08:00 Крепкие орешки-2. Золушка

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:25 Крепкие орешки-2. Золушка

09:40 Крепкие орешки-2. Скалолаз

10:25 Крепкие орешки-2. Паразиты

11:20 Крепкие орешки-2. Никто

12:10 Крепкие орешки-2. Переговорщик

13:00 Известия

13:25 Куба. 19-я - 23-я серии

17:30 Известия

18:00 Куба. 23-я - 24-я серии

19:35 След. Депозит 1

20:30 След. Депозит 2

21:25 След. Ладья Харона

22:20 След. Надежное плечо

23:10 Свои-5. Последняя слеза графини

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Стимулянты

01:10 След. Мимикрия с отягчающими

01:50 След. Повелитель мук

02:30 След. Предел возможностей

03:05 Детективы. Удар в голову

03:35 Детективы. Пусть мама услышит

04:00 Детективы. Дон Жуан с Фабричной

04:30 Детективы. А что было вчера



В программе передач возможны изменения.