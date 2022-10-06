Программа передач Домашний на 6 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 6 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 06.10.2022
05:00 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних. 859-я и 1148-я серии
06:30 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Чужое счастье». «Свой-чужой»
13:15 Порча. Угасающий разум
13:45 Знахарка. За поворотом
14:15 Верну любимого. Надзирательница
14:50 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню
19:00 С кем поведёшься... 13-я - 16-я серии
22:40 Порча. «Кандалы». «Бедная вдова»
23:45 Знахарка. За поворотом
00:15 Верну любимого. Надзирательница
00:45 Понять. Простить. «Чужое счастье». «Свой-чужой»
01:40 Тест на отцовство
03:20 Давай разведёмся!
В программе передач возможны изменения.