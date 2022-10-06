Программа передач Домашний на 6 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 6 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 06.10.2022



05:00 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних. 859-я и 1148-я серии

06:30 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Чужое счастье». «Свой-чужой»

13:15 Порча. Угасающий разум

13:45 Знахарка. За поворотом

14:15 Верну любимого. Надзирательница

14:50 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню

19:00 С кем поведёшься... 13-я - 16-я серии

22:40 Порча. «Кандалы». «Бедная вдова»

23:45 Знахарка. За поворотом

00:15 Верну любимого. Надзирательница

00:45 Понять. Простить. «Чужое счастье». «Свой-чужой»

01:40 Тест на отцовство

03:20 Давай разведёмся!



В программе передач возможны изменения.