Программа передач ТНТ на 6 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 6 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 06.10.2022



04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 120-я серия

05:25 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия

07:00 Интерны. 13-я - 15-я серии

08:30 Перезагрузка. 524-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 189-я - 200-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 175-я - 180-я серии

18:00 Ольга. 13-я - 16-я серии

20:00 Нина. 4-я серия

20:30 Нина. 5-я серия

21:00 Развод. 7-я серия

21:30 Развод. 8-я серия

22:00 Прабабушка лёгкого поведения

23:50 Доктор Свисток

01:25 Импровизация. Сезон 4. 107-я серия

02:15 Импровизация. Сезон 4. 108-я серия

03:00 Comedy Баттл. 6-я серия

03:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 121-я серия

04:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия



В программе передач возможны изменения.