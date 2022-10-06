Программа передач ТНТ на 6 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 6 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТНТ на 06.10.2022
04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 120-я серия
05:25 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия
07:00 Интерны. 13-я - 15-я серии
08:30 Перезагрузка. 524-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 189-я - 200-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 175-я - 180-я серии
18:00 Ольга. 13-я - 16-я серии
20:00 Нина. 4-я серия
20:30 Нина. 5-я серия
21:00 Развод. 7-я серия
21:30 Развод. 8-я серия
22:00 Прабабушка лёгкого поведения
23:50 Доктор Свисток
01:25 Импровизация. Сезон 4. 107-я серия
02:15 Импровизация. Сезон 4. 108-я серия
03:00 Comedy Баттл. 6-я серия
03:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 121-я серия
04:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия
В программе передач возможны изменения.