Программа передач СТС на 6 октября 2022

Телепрограмма СТС на 6 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 06.10.2022
04:40 6 кадров. Сезон 5. 8-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 5. 9-я серия
05:10 Молодильные яблоки
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 278-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 279-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:10 Три кота
06:15 Забавные истории
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта
09:05 Уральские пельмени. #неслучайноезнакомство
09:25 Воронины. Сезон 10. 9-я серия
09:55 Воронины. Сезон 10. 10-я серия
10:25 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 3-я серия
12:20 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 4-я серия
14:10 Родком. Сезон 1. 14-я - 21-я серии
18:30 Тётя Марта. 3-я серия
19:30 Тётя Марта. 5-я серия
20:00 Форсаж-7
22:40 Форсаж-8
01:15 Такси 5
02:55 6 кадров. Сезон 5. 10-я - 15-я серии
В программе передач возможны изменения.