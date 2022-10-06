Программа передач СТС на 6 октября 2022

Телепрограмма СТС на 6 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 06.10.2022



04:40 6 кадров. Сезон 5. 8-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 5. 9-я серия

05:10 Молодильные яблоки

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 278-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 279-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:10 Три кота

06:15 Забавные истории

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта

09:05 Уральские пельмени. #неслучайноезнакомство

09:25 Воронины. Сезон 10. 9-я серия

09:55 Воронины. Сезон 10. 10-я серия

10:25 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 3-я серия

12:20 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 4-я серия

14:10 Родком. Сезон 1. 14-я - 21-я серии

18:30 Тётя Марта. 3-я серия

19:30 Тётя Марта. 5-я серия

20:00 Форсаж-7

22:40 Форсаж-8

01:15 Такси 5

02:55 6 кадров. Сезон 5. 10-я - 15-я серии



В программе передач возможны изменения.