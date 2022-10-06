Программа передач Матч ТВ на 6 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 6 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 06.10.2022



03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины

05:05 Человек из футбола

05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

12:50 Новости

12:55 Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Прямой эфир

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Ференцварош» (Венгрия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - «Буде-Глимт» (Норвегия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - «Бетис» (Испания)

02:55 Новости

03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины



В программе передач возможны изменения.