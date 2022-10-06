Программа передач Матч ТВ на 6 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 6 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 06.10.2022
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
05:05 Человек из футбола
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:50 Новости
12:55 Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Прямой эфир
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Ференцварош» (Венгрия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - «Буде-Глимт» (Норвегия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) - «Бетис» (Испания)
02:55 Новости
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
В программе передач возможны изменения.