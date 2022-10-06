Программа передач Звезда на 6 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 6 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 06.10.2022



03:55 Русские амазонки. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Мирное лето 21-го года...»

10:55 Москва - фронту

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Русские амазонки-2. 2-я - 6-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Русские амазонки-2. 2-я - 6-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 «На грани возможного. История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина». Фильм 4-й

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 2-я серия - «Мирное лето 21-го года...»

00:50 Белорусский вокзал

02:25 Тормозной путь. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.