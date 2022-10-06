Программа передач Культура на 6 октября 2022

Телепрограмма Культура на 6 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 06.10.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Дома играющих людей
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Валентина Серова
07:30 Новости культуры
07:35 Парящий каменный лес Китая
08:30 Новости культуры
08:35 Забытое ремесло. Денщик
08:50 Наше призвание. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «В гостях у Николая Озерова». 1987
12:35 Спрут-3. 4-я серия
13:45 История русской еды. Голодная кухня
14:15 ЦСДФ: Точка отсчета. 3-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Мастера Самарского края
15:50 Первые в мире. Путь в недра. Турбобур Капелюшникова
16:05 Телеспектакль «Лунев сегодня и завтра». 1-я часть
17:15 Большие и маленькие. Сезон 4. 6-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Анна Бабяшкина. «И это взойдет»
20:30 «Любовь и голуби». Что характерно! Любили друг друга!»
21:15 Энигма. Франгиз Ализаде
22:00 Спрут-3. 4-я серия
23:05 ЦСДФ: Точка отсчета. 4-я серия
23:50 Новости культуры
00:10 ХX век. «В гостях у Николая Озерова». 1987
01:35 Музыка эпохи барокко. Соня Йончева и ансамбль Cappella Mediterranea. Арии из опер
02:40 Первые в мире. Путь в недра. Турбобур Капелюшникова
В программе передач возможны изменения.