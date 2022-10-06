Программа передач Культура на 6 октября 2022

Телепрограмма Культура на 6 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 06.10.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Дома играющих людей

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Валентина Серова

07:30 Новости культуры

07:35 Парящий каменный лес Китая

08:30 Новости культуры

08:35 Забытое ремесло. Денщик

08:50 Наше призвание. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «В гостях у Николая Озерова». 1987

12:35 Спрут-3. 4-я серия

13:45 История русской еды. Голодная кухня

14:15 ЦСДФ: Точка отсчета. 3-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Мастера Самарского края

15:50 Первые в мире. Путь в недра. Турбобур Капелюшникова

16:05 Телеспектакль «Лунев сегодня и завтра». 1-я часть

17:15 Большие и маленькие. Сезон 4. 6-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Анна Бабяшкина. «И это взойдет»

20:30 «Любовь и голуби». Что характерно! Любили друг друга!»

21:15 Энигма. Франгиз Ализаде

22:00 Спрут-3. 4-я серия

23:05 ЦСДФ: Точка отсчета. 4-я серия

23:50 Новости культуры

00:10 ХX век. «В гостях у Николая Озерова». 1987

01:35 Музыка эпохи барокко. Соня Йончева и ансамбль Cappella Mediterranea. Арии из опер

02:40 Первые в мире. Путь в недра. Турбобур Капелюшникова



В программе передач возможны изменения.