Программа передач Пятница на 6 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 6 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 06.10.2022



05:00 Пятница News. 178-я серия

05:30 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой« для Сергея Жукова»

06:40 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 11-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 12-я серия

10:00 Четыре Свадьбы. Сезон 2. 3-я серия

11:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 13-я серия

12:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 4-я серия - «Инна и Сергей»

14:20 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 7-я серия

15:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 10-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 3-я серия

22:00 Оторвы. Сезон 1. 1-я серия

23:00 Детектор. Сезон 1. 14-я серия - «Никита Пресняков»

00:10 Охотники за разумом

01:50 Пятница News. 180-я серия

02:10 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»

03:20 Пятница News. 179-я серия

03:50 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»



В программе передач возможны изменения.