Программа передач Пятница на 6 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 6 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 06.10.2022
05:00 Пятница News. 178-я серия
05:30 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой« для Сергея Жукова»
06:40 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 11-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 3. 12-я серия
10:00 Четыре Свадьбы. Сезон 2. 3-я серия
11:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 13-я серия
12:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 4-я серия - «Инна и Сергей»
14:20 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 7-я серия
15:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 10-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 3-я серия
22:00 Оторвы. Сезон 1. 1-я серия
23:00 Детектор. Сезон 1. 14-я серия - «Никита Пресняков»
00:10 Охотники за разумом
01:50 Пятница News. 180-я серия
02:10 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»
03:20 Пятница News. 179-я серия
03:50 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
В программе передач возможны изменения.