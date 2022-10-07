Программа передач, ТВ программа на 7 октября 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 7 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 07.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Ф а н т а с т и к а
00:05 К годовщине полета первого киноэкипажа
01:30 Судьба на выбор. 3-я серия - «Реванш»
02:30 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе!
23:45 Улыбка на ночь
00:50 Ветер в лицо
ТВЦ
04:35 Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью
05:20 Мой герой. Нюта Федермессер
06:00 Настроение
07:50 Сельский детектив. Актриса. 1-я серия
08:45 Сельский детектив. Актриса. 2-я серия
09:40 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я серия
10:35 Сельский детектив. Дикая роза. 2-я серия
11:30 События
11:45 Сельский детектив. Конус географический. 1-я серия
12:35 Сельский детектив. Конус географический. 2-я серия
13:30 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 2-я - 4-я серии
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Сельский детектив. Днём с огнём. 1-я - 4-я серии
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Кушать подано
00:40 Дети понедельника
02:10 Петровка, 38
02:20 Кукловод. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Справедливости ради
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Главный подозреваемый
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Морские дьяволы-3. Испытание на прочность
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. Испытание на прочность
11:05 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Радуга над Арктикой», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Отель разбитых сердец», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-4. «Подстава», 1-я и 2-я серии
23:55 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:40 Захар Прилепин. Уроки русского
02:05 Квартирный вопрос
03:00 Таинственная Россия
03:40 Мент в законе-9. «Отрава», 1-я и 2-я серии
5 канал
05:00 Известия
05:25 Куба. 22-я - 24-я серии
07:35 Крепкие орешки-2. Город грехов
08:20 Крепкие орешки-2. Приговор
09:00 Известия
09:25 Крепкие орешки-2. Приговор
09:45 Крепкие орешки-2. Бросок кобры
10:30 Крепкие орешки-2. Отпетые мошенники
11:20 Крепкие орешки-2. Красотка
12:10 Крепкие орешки-2. Славные парни
13:00 Известия
13:25 Куба. Личное дело. 1-я - 5-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. Личное дело. 5-я - 6-я серии
19:45 След. Красавцы и чудовище
20:35 След. Агата
21:25 След. Самый умный
22:15 След. Ребенок Розмаринова
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Борис Моисеев. Когда забудешь ты меня
00:55 Свои-5. Давние счеты
01:30 Свои-5. Подарок судьбы
02:10 Свои-5. Нить Ариадны
02:50 Свои-5. Последняя слеза графини
03:25 Свои. Лифт в преисподнюю
04:00 Свои. Роковая прогулка
Домашний
05:00 Женская консультация. 37-я серия
05:50 6 кадров
05:55 По делам несовершеннолетних
09:40 Давай разведёмся!
10:40 Тест на отцовство
12:45 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»
13:45 Порча. Без детства
14:15 Знахарка. Ядовитая злость
14:50 Верну любимого. Не могу быть один
15:25 Горная болезнь. 1-я - 4-я серии
19:00 Моя сестра лучше. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Нити судьбы«. «Не могу без тебя»
00:05 Знахарка. Ядовитая злость
00:40 Верну любимого. Не могу быть один
01:10 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 Женская консультация. 38-я серия
ТНТ
04:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия
05:25 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия
07:00 Гурвинек. Волшебная игра
08:30 Звездная кухня. 4-я серия
09:00 СашаТаня. Сезон 5. 181-я - 198-я серии
18:00 Лучшие на ТНТ. 5-я серия
19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 16-я серия
20:00 Однажды в России. 243-я серия - «Дайджест»
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 754-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 753-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 143-я серия
00:00 Нэнси Дрю и потайная лестница
01:55 Импровизация. Сезон 4. 109-я серия - «Новогодний выпуск»
02:40 Импровизация. Сезон 4. 110-я серия
03:30 Comedy Баттл. 7-я серия
04:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 123-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 5. 16-я серия
05:10 Сказка о попе и работнике его Балде
05:30 Рикки-Тикки-Тави
05:50 Ералаш. Сезон 1. 280-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 281-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 285-я серия
06:05 Три кота. Талант Нудика
06:10 Три кота. Теннис с папой
06:15 Шрэк. Страшилки
06:35 Сказки Шрэкова болота
06:50 Забавные истории
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта
09:00 Суперлига. Сезон 1. 8-я серия
10:35 Уральские пельмени. #взрослыедети
11:00 Уральские пельмени. #ктовдомехозяин
11:50 Уральские пельмени. Нельзя в иллюминаторе!
16:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «К»
17:55 Уральские пельмени. Бабье вето
19:30 Уральские пельмени
21:00 Тройной форсаж: Токийский дрифт
23:00 Джуманджи: Зов джунглей
01:10 Бойцовская семейка
02:50 6 кадров. Сезон 5. 34-я серия
03:15 6 кадров. Сезон 5. 17-я - 21-я серии
Матч ТВ
03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
05:05 Третий тайм
05:30 Голевая неделя
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Лица страны. Владимир Бут
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямой эфир
15:25 Новости
15:30 Все на Матч!
15:50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная». Туринг. Прямой эфир
16:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область) - «Виктор» (Ставрополь). Прямой эфир
21:05 Все на Матч!
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Вердер». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:20 Точная ставка
00:40 Бадминтон. Чемпионат России. Командный турнир
02:30 Как это было на самом деле
02:55 Новости
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Охота на воров
22:50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. Исмаилов - А. Илич. Прямой эфир
00:10 Бегущий человек
01:50 Власть огня
03:20 Перестрелка
04:40 Невероятно интересные истории
Звезда
02:25 Тормозной путь. 1-я - 4-я серии
05:30 Победоносцы
05:50 Русские амазонки-2. 1-я - 3-я серии
09:00 Новости дня
09:30 В небе «Ночные ведьмы»
11:20 Русские амазонки-2. 7-я - 12-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Русские амазонки-2. 7-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Русские амазонки-2. 7-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Легенды госбезопасности. Павел Судоплатов. Начало
19:55 Без права на ошибку
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:55 Змеелов
01:35 Суровые километры
03:10 Белорусский вокзал
04:50 Русские амазонки-2. 4-я - 6-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Дорога на Каширу
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Олег Даль
07:30 Новости культуры
07:35 Десять колец Марины Цветаевой
08:25 Я - вожатый форпоста
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Гроза
12:00 Открытая книга. Анна Бабяшкина. «И это взойдет»
12:30 Спрут-3. 5-я серия
13:30 Первые в мире. Одиссея сибирского казака
13:45 История русской еды. Откуда что пришло
14:15 ЦСДФ: Точка отсчета. 4-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Мордовия
15:35 Энигма. Франгиз Ализаде
16:20 Телеспектакль «Лунев сегодня и завтра». 2-я часть
17:25 Первые в мире. Петля Петра Нестерова
17:40 Музыка эпохи барокко. «Пёрселл-гала». Жан Тюбери и ансамбль La Fenice
19:00 Смехоностальгия. Татьяна Пельтцер
19:30 Новости культуры
19:45 По главной улице с оркестром
21:15 Цвет времени. Иван Мартос
21:30 Искатели. «Святая Анна». Затерянная во льдах
22:15 Спрут-3. 5-я серия
23:20 Новости культуры
23:40 2 Верник 2. Олеся Железняк и Арсений Робак
00:30 Мелодия на два голоса
02:40 Праздник
Пятница
05:00 Пятница News. 179-я серия
05:30 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог» для Анны Седоковой»
06:40 Кондитер. Сезон 5. 7-я серия - «Тотр «Хогвартс» для Татьяны Морозовой»
08:00 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»
09:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 1-я серия
12:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 2-я серия
17:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 3-я серия
20:00 Эйс Вентура: Розыск домашних животных
21:40 Эйс Вентура 2: Когда зовет природа
23:30 Десять ярдов
01:10 Прочь
02:50 Пятница News. 181-я серия
03:20 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
04:30 Пятница News. 180-я серия
МИР
05:00 Развод
07:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Дела судебные. Деньги верните
11:10 Дела судебные. Битва за будущее
12:10 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Человек с бульвара Капуцинов
21:40 Зита и Гита
00:20 Алые паруса
01:40 Подкидыш
02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.