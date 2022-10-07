Программа передач, ТВ программа на 7 октября 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 7 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 07.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Ф а н т а с т и к а

00:05 К годовщине полета первого киноэкипажа

01:30 Судьба на выбор. 3-я серия - «Реванш»

02:30 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе!

23:45 Улыбка на ночь

00:50 Ветер в лицо



ТВЦ



04:35 Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью

05:20 Мой герой. Нюта Федермессер

06:00 Настроение

07:50 Сельский детектив. Актриса. 1-я серия

08:45 Сельский детектив. Актриса. 2-я серия

09:40 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я серия

10:35 Сельский детектив. Дикая роза. 2-я серия

11:30 События

11:45 Сельский детектив. Конус географический. 1-я серия

12:35 Сельский детектив. Конус географический. 2-я серия

13:30 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 2-я - 4-я серии

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Сельский детектив. Днём с огнём. 1-я - 4-я серии

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Кушать подано

00:40 Дети понедельника

02:10 Петровка, 38

02:20 Кукловод. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Справедливости ради

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Главный подозреваемый

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Морские дьяволы-3. Испытание на прочность

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. Испытание на прочность

11:05 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Радуга над Арктикой», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Отель разбитых сердец», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-4. «Подстава», 1-я и 2-я серии

23:55 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:40 Захар Прилепин. Уроки русского

02:05 Квартирный вопрос

03:00 Таинственная Россия

03:40 Мент в законе-9. «Отрава», 1-я и 2-я серии



5 канал



05:00 Известия

05:25 Куба. 22-я - 24-я серии

07:35 Крепкие орешки-2. Город грехов

08:20 Крепкие орешки-2. Приговор

09:00 Известия

09:25 Крепкие орешки-2. Приговор

09:45 Крепкие орешки-2. Бросок кобры

10:30 Крепкие орешки-2. Отпетые мошенники

11:20 Крепкие орешки-2. Красотка

12:10 Крепкие орешки-2. Славные парни

13:00 Известия

13:25 Куба. Личное дело. 1-я - 5-я серии

17:30 Известия

18:00 Куба. Личное дело. 5-я - 6-я серии

19:45 След. Красавцы и чудовище

20:35 След. Агата

21:25 След. Самый умный

22:15 След. Ребенок Розмаринова

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Борис Моисеев. Когда забудешь ты меня

00:55 Свои-5. Давние счеты

01:30 Свои-5. Подарок судьбы

02:10 Свои-5. Нить Ариадны

02:50 Свои-5. Последняя слеза графини

03:25 Свои. Лифт в преисподнюю

04:00 Свои. Роковая прогулка



Домашний



05:00 Женская консультация. 37-я серия

05:50 6 кадров

05:55 По делам несовершеннолетних

09:40 Давай разведёмся!

10:40 Тест на отцовство

12:45 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»

13:45 Порча. Без детства

14:15 Знахарка. Ядовитая злость

14:50 Верну любимого. Не могу быть один

15:25 Горная болезнь. 1-я - 4-я серии

19:00 Моя сестра лучше. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Нити судьбы«. «Не могу без тебя»

00:05 Знахарка. Ядовитая злость

00:40 Верну любимого. Не могу быть один

01:10 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 Женская консультация. 38-я серия



ТНТ



04:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия

05:25 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия

07:00 Гурвинек. Волшебная игра

08:30 Звездная кухня. 4-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 5. 181-я - 198-я серии

18:00 Лучшие на ТНТ. 5-я серия

19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 16-я серия

20:00 Однажды в России. 243-я серия - «Дайджест»

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 754-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 753-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 143-я серия

00:00 Нэнси Дрю и потайная лестница

01:55 Импровизация. Сезон 4. 109-я серия - «Новогодний выпуск»

02:40 Импровизация. Сезон 4. 110-я серия

03:30 Comedy Баттл. 7-я серия

04:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 123-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 5. 16-я серия

05:10 Сказка о попе и работнике его Балде

05:30 Рикки-Тикки-Тави

05:50 Ералаш. Сезон 1. 280-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 281-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 285-я серия

06:05 Три кота. Талант Нудика

06:10 Три кота. Теннис с папой

06:15 Шрэк. Страшилки

06:35 Сказки Шрэкова болота

06:50 Забавные истории

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта

09:00 Суперлига. Сезон 1. 8-я серия

10:35 Уральские пельмени. #взрослыедети

11:00 Уральские пельмени. #ктовдомехозяин

11:50 Уральские пельмени. Нельзя в иллюминаторе!

16:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «К»

17:55 Уральские пельмени. Бабье вето

19:30 Уральские пельмени

21:00 Тройной форсаж: Токийский дрифт

23:00 Джуманджи: Зов джунглей

01:10 Бойцовская семейка

02:50 6 кадров. Сезон 5. 34-я серия

03:15 6 кадров. Сезон 5. 17-я - 21-я серии



Матч ТВ



03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

05:05 Третий тайм

05:30 Голевая неделя

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Лица страны. Владимир Бут

10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямой эфир

15:25 Новости

15:30 Все на Матч!

15:50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная». Туринг. Прямой эфир

16:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия - Белоруссия. Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область) - «Виктор» (Ставрополь). Прямой эфир

21:05 Все на Матч!

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Вердер». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:20 Точная ставка

00:40 Бадминтон. Чемпионат России. Командный турнир

02:30 Как это было на самом деле

02:55 Новости

03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Охота на воров

22:50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. Исмаилов - А. Илич. Прямой эфир

00:10 Бегущий человек

01:50 Власть огня

03:20 Перестрелка

04:40 Невероятно интересные истории



Звезда



02:25 Тормозной путь. 1-я - 4-я серии

05:30 Победоносцы

05:50 Русские амазонки-2. 1-я - 3-я серии

09:00 Новости дня

09:30 В небе «Ночные ведьмы»

11:20 Русские амазонки-2. 7-я - 12-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Русские амазонки-2. 7-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Русские амазонки-2. 7-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Легенды госбезопасности. Павел Судоплатов. Начало

19:55 Без права на ошибку

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:55 Змеелов

01:35 Суровые километры

03:10 Белорусский вокзал

04:50 Русские амазонки-2. 4-я - 6-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Дорога на Каширу

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Олег Даль

07:30 Новости культуры

07:35 Десять колец Марины Цветаевой

08:25 Я - вожатый форпоста

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Гроза

12:00 Открытая книга. Анна Бабяшкина. «И это взойдет»

12:30 Спрут-3. 5-я серия

13:30 Первые в мире. Одиссея сибирского казака

13:45 История русской еды. Откуда что пришло

14:15 ЦСДФ: Точка отсчета. 4-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Мордовия

15:35 Энигма. Франгиз Ализаде

16:20 Телеспектакль «Лунев сегодня и завтра». 2-я часть

17:25 Первые в мире. Петля Петра Нестерова

17:40 Музыка эпохи барокко. «Пёрселл-гала». Жан Тюбери и ансамбль La Fenice

19:00 Смехоностальгия. Татьяна Пельтцер

19:30 Новости культуры

19:45 По главной улице с оркестром

21:15 Цвет времени. Иван Мартос

21:30 Искатели. «Святая Анна». Затерянная во льдах

22:15 Спрут-3. 5-я серия

23:20 Новости культуры

23:40 2 Верник 2. Олеся Железняк и Арсений Робак

00:30 Мелодия на два голоса

02:40 Праздник



Пятница



05:00 Пятница News. 179-я серия

05:30 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог» для Анны Седоковой»

06:40 Кондитер. Сезон 5. 7-я серия - «Тотр «Хогвартс» для Татьяны Морозовой»

08:00 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»

09:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 1-я серия

12:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 2-я серия

17:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 3-я серия

20:00 Эйс Вентура: Розыск домашних животных

21:40 Эйс Вентура 2: Когда зовет природа

23:30 Десять ярдов

01:10 Прочь

02:50 Пятница News. 181-я серия

03:20 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»

04:30 Пятница News. 180-я серия



МИР



05:00 Развод

07:05 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Дела судебные. Деньги верните

11:10 Дела судебные. Битва за будущее

12:10 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Человек с бульвара Капуцинов

21:40 Зита и Гита

00:20 Алые паруса

01:40 Подкидыш

02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 7 октября 2022 Программа передач ТВЦ на 7 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 6 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 5 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 4 октября 2022









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