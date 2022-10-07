Программа передач ТВЦ на 7 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 07.10.2022
04:35 Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью
05:20 Мой герой. Нюта Федермессер
06:00 Настроение
07:50 Сельский детектив. Актриса. 1-я серия
08:45 Сельский детектив. Актриса. 2-я серия
09:40 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я серия
10:35 Сельский детектив. Дикая роза. 2-я серия
11:30 События
11:45 Сельский детектив. Конус географический. 1-я серия
12:35 Сельский детектив. Конус географический. 2-я серия
13:30 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 2-я - 4-я серии
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Сельский детектив. Днём с огнём. 1-я - 4-я серии
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Кушать подано
00:40 Дети понедельника
02:10 Петровка, 38
02:20 Кукловод. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.