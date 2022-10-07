Программа передач ТВЦ на 7 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 07.10.2022



04:35 Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью

05:20 Мой герой. Нюта Федермессер

06:00 Настроение

07:50 Сельский детектив. Актриса. 1-я серия

08:45 Сельский детектив. Актриса. 2-я серия

09:40 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я серия

10:35 Сельский детектив. Дикая роза. 2-я серия

11:30 События

11:45 Сельский детектив. Конус географический. 1-я серия

12:35 Сельский детектив. Конус географический. 2-я серия

13:30 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 2-я - 4-я серии

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Сельский детектив. Днём с огнём. 1-я - 4-я серии

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Кушать подано

00:40 Дети понедельника

02:10 Петровка, 38

02:20 Кукловод. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.