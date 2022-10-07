Программа передач НТВ на 7 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 07.10.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Справедливости ради

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Главный подозреваемый

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Морские дьяволы-3. Испытание на прочность

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. Испытание на прочность

11:05 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Радуга над Арктикой», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Отель разбитых сердец», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-4. «Подстава», 1-я и 2-я серии

23:55 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:40 Захар Прилепин. Уроки русского

02:05 Квартирный вопрос

03:00 Таинственная Россия

03:40 Мент в законе-9. «Отрава», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.