Программа передач 5 канал на 7 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 7 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канала на 07.10.2022
05:00 Известия
05:25 Куба. 22-я - 24-я серии
07:35 Крепкие орешки-2. Город грехов
08:20 Крепкие орешки-2. Приговор
09:00 Известия
09:25 Крепкие орешки-2. Приговор
09:45 Крепкие орешки-2. Бросок кобры
10:30 Крепкие орешки-2. Отпетые мошенники
11:20 Крепкие орешки-2. Красотка
12:10 Крепкие орешки-2. Славные парни
13:00 Известия
13:25 Куба. Личное дело. 1-я - 5-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. Личное дело. 5-я - 6-я серии
19:45 След. Красавцы и чудовище
20:35 След. Агата
21:25 След. Самый умный
22:15 След. Ребенок Розмаринова
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Борис Моисеев. Когда забудешь ты меня
00:55 Свои-5. Давние счеты
01:30 Свои-5. Подарок судьбы
02:10 Свои-5. Нить Ариадны
02:50 Свои-5. Последняя слеза графини
03:25 Свои. Лифт в преисподнюю
04:00 Свои. Роковая прогулка
В программе передач возможны изменения.