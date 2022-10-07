Программа передач 5 канал на 7 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 7 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канала на 07.10.2022



05:00 Известия

05:25 Куба. 22-я - 24-я серии

07:35 Крепкие орешки-2. Город грехов

08:20 Крепкие орешки-2. Приговор

09:00 Известия

09:25 Крепкие орешки-2. Приговор

09:45 Крепкие орешки-2. Бросок кобры

10:30 Крепкие орешки-2. Отпетые мошенники

11:20 Крепкие орешки-2. Красотка

12:10 Крепкие орешки-2. Славные парни

13:00 Известия

13:25 Куба. Личное дело. 1-я - 5-я серии

17:30 Известия

18:00 Куба. Личное дело. 5-я - 6-я серии

19:45 След. Красавцы и чудовище

20:35 След. Агата

21:25 След. Самый умный

22:15 След. Ребенок Розмаринова

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Борис Моисеев. Когда забудешь ты меня

00:55 Свои-5. Давние счеты

01:30 Свои-5. Подарок судьбы

02:10 Свои-5. Нить Ариадны

02:50 Свои-5. Последняя слеза графини

03:25 Свои. Лифт в преисподнюю

04:00 Свои. Роковая прогулка



В программе передач возможны изменения.