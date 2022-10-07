Программа передач Домашний на 7 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 07.10.2022
05:00 Женская консультация. 37-я серия
05:50 6 кадров
05:55 По делам несовершеннолетних
09:40 Давай разведёмся!
10:40 Тест на отцовство
12:45 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»
13:45 Порча. Без детства
14:15 Знахарка. Ядовитая злость
14:50 Верну любимого. Не могу быть один
15:25 Горная болезнь. 1-я - 4-я серии
19:00 Моя сестра лучше. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Нити судьбы». «Не могу без тебя»
00:05 Знахарка. Ядовитая злость
00:40 Верну любимого. Не могу быть один
01:10 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 Женская консультация. 38-я серия
В программе передач возможны изменения.