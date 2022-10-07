Программа передач Домашний на 7 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 07.10.2022



05:00 Женская консультация. 37-я серия

05:50 6 кадров

05:55 По делам несовершеннолетних

09:40 Давай разведёмся!

10:40 Тест на отцовство

12:45 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»

13:45 Порча. Без детства

14:15 Знахарка. Ядовитая злость

14:50 Верну любимого. Не могу быть один

15:25 Горная болезнь. 1-я - 4-я серии

19:00 Моя сестра лучше. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Нити судьбы». «Не могу без тебя»

00:05 Знахарка. Ядовитая злость

00:40 Верну любимого. Не могу быть один

01:10 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 Женская консультация. 38-я серия



В программе передач возможны изменения.