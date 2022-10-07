Программа передач ТНТ на 7 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 07.10.2022



04:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 122-я серия

05:25 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия

07:00 Гурвинек. Волшебная игра

08:30 Звездная кухня. 4-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 5. 181-я - 198-я серии

18:00 Лучшие на ТНТ. 5-я серия

19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 16-я серия

20:00 Однажды в России. 243-я серия - «Дайджест»

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 754-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 753-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 143-я серия

00:00 Нэнси Дрю и потайная лестница

01:55 Импровизация. Сезон 4. 109-я серия - «Новогодний выпуск»

02:40 Импровизация. Сезон 4. 110-я серия

03:30 Comedy Баттл. 7-я серия

04:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 123-я серия



В программе передач возможны изменения.