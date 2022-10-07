Программа передач СТС на 7 октября 2022

Телепрограмма СТС на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 07.10.2022



04:55 6 кадров. Сезон 5. 16-я серия

05:10 Сказка о попе и работнике его Балде

05:30 Рикки-Тикки-Тави

05:50 Ералаш. Сезон 1. 280-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 281-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 285-я серия

06:05 Три кота. Талант Нудика

06:10 Три кота. Теннис с папой

06:15 Шрэк. Страшилки

06:35 Сказки Шрэкова болота

06:50 Забавные истории

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта

09:00 Суперлига. Сезон 1. 8-я серия

10:35 Уральские пельмени. #взрослыедети

11:00 Уральские пельмени. #ктовдомехозяин

11:50 Уральские пельмени. Нельзя в иллюминаторе!

16:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «К»

17:55 Уральские пельмени. Бабье вето

19:30 Уральские пельмени

21:00 Тройной форсаж: Токийский дрифт

23:00 Джуманджи: Зов джунглей

01:10 Бойцовская семейка

02:50 6 кадров. Сезон 5. 34-я серия

03:15 6 кадров. Сезон 5. 17-я - 21-я серии



В программе передач возможны изменения.