Программа передач СТС на 7 октября 2022

Телепрограмма СТС на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 07.10.2022
04:55 6 кадров. Сезон 5. 16-я серия
05:10 Сказка о попе и работнике его Балде
05:30 Рикки-Тикки-Тави
05:50 Ералаш. Сезон 1. 280-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 281-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 285-я серия
06:05 Три кота. Талант Нудика
06:10 Три кота. Теннис с папой
06:15 Шрэк. Страшилки
06:35 Сказки Шрэкова болота
06:50 Забавные истории
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта
09:00 Суперлига. Сезон 1. 8-я серия
10:35 Уральские пельмени. #взрослыедети
11:00 Уральские пельмени. #ктовдомехозяин
11:50 Уральские пельмени. Нельзя в иллюминаторе!
16:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «К»
17:55 Уральские пельмени. Бабье вето
19:30 Уральские пельмени
21:00 Тройной форсаж: Токийский дрифт
23:00 Джуманджи: Зов джунглей
01:10 Бойцовская семейка
02:50 6 кадров. Сезон 5. 34-я серия
03:15 6 кадров. Сезон 5. 17-я - 21-я серии
В программе передач возможны изменения.