Программа передач Матч ТВ на 7 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 07.10.2022
03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
05:05 Третий тайм
05:30 Голевая неделя
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Лица страны. Владимир Бут
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямой эфир
15:25 Новости
15:30 Все на Матч!
15:50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная». Туринг. Прямой эфир
16:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область) - «Виктор» (Ставрополь). Прямой эфир
21:05 Все на Матч!
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Вердер». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:20 Точная ставка
00:40 Бадминтон. Чемпионат России. Командный турнир
02:30 Как это было на самом деле
02:55 Новости
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
В программе передач возможны изменения.