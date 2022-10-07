Программа передач Матч ТВ на 7 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 07.10.2022



03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

05:05 Третий тайм

05:30 Голевая неделя

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Лица страны. Владимир Бут

10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Прямой эфир

15:25 Новости

15:30 Все на Матч!

15:50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная». Туринг. Прямой эфир

16:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия - Белоруссия. Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область) - «Виктор» (Ставрополь). Прямой эфир

21:05 Все на Матч!

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Вердер». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:20 Точная ставка

00:40 Бадминтон. Чемпионат России. Командный турнир

02:30 Как это было на самом деле

02:55 Новости

03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины



В программе передач возможны изменения.