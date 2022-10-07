Программа передач РЕН ТВ на 7 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на 07.10.2022



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Охота на воров

22:50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. Исмаилов - А. Илич. Прямой эфир

00:10 Бегущий человек

01:50 Власть огня

03:20 Перестрелка

04:40 Невероятно интересные истории



В программе передач возможны изменения.