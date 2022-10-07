Программа передач Звезда на 7 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 07.10.2022



02:25 Тормозной путь. 1-я - 4-я серии

05:30 Победоносцы

05:50 Русские амазонки-2. 1-я - 3-я серии

09:00 Новости дня

09:30 В небе «Ночные ведьмы»

11:20 Русские амазонки-2. 7-я - 12-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Русские амазонки-2. 7-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Русские амазонки-2. 7-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Легенды госбезопасности. Павел Судоплатов. Начало

19:55 Без права на ошибку

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:55 Змеелов

01:35 Суровые километры

03:10 Белорусский вокзал

04:50 Русские амазонки-2. 4-я - 6-я серии



В программе передач возможны изменения.