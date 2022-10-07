Программа передач Звезда на 7 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 07.10.2022
02:25 Тормозной путь. 1-я - 4-я серии
05:30 Победоносцы
05:50 Русские амазонки-2. 1-я - 3-я серии
09:00 Новости дня
09:30 В небе «Ночные ведьмы»
11:20 Русские амазонки-2. 7-я - 12-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Русские амазонки-2. 7-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Русские амазонки-2. 7-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Легенды госбезопасности. Павел Судоплатов. Начало
19:55 Без права на ошибку
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:55 Змеелов
01:35 Суровые километры
03:10 Белорусский вокзал
04:50 Русские амазонки-2. 4-я - 6-я серии
В программе передач возможны изменения.