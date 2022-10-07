Программа передач Культура на 7 октября 2022

Телепрограмма Культура на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 07.10.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Дорога на Каширу
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Олег Даль
07:30 Новости культуры
07:35 Десять колец Марины Цветаевой
08:25 Я - вожатый форпоста
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Гроза
12:00 Открытая книга. Анна Бабяшкина. «И это взойдет»
12:30 Спрут-3. 5-я серия
13:30 Первые в мире. Одиссея сибирского казака
13:45 История русской еды. Откуда что пришло
14:15 ЦСДФ: Точка отсчета. 4-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Мордовия
15:35 Энигма. Франгиз Ализаде
16:20 Телеспектакль «Лунев сегодня и завтра». 2-я часть
17:25 Первые в мире. Петля Петра Нестерова
17:40 Музыка эпохи барокко. «Пёрселл-гала». Жан Тюбери и ансамбль La Fenice
19:00 Смехоностальгия. Татьяна Пельтцер
19:30 Новости культуры
19:45 По главной улице с оркестром
21:15 Цвет времени. Иван Мартос
21:30 Искатели. «Святая Анна». Затерянная во льдах
22:15 Спрут-3. 5-я серия
23:20 Новости культуры
23:40 2 Верник 2. Олеся Железняк и Арсений Робак
00:30 Мелодия на два голоса
02:40 Праздник
В программе передач возможны изменения.