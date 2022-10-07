Программа передач Культура на 7 октября 2022

Телепрограмма Культура на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 07.10.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Дорога на Каширу

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Олег Даль

07:30 Новости культуры

07:35 Десять колец Марины Цветаевой

08:25 Я - вожатый форпоста

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Гроза

12:00 Открытая книга. Анна Бабяшкина. «И это взойдет»

12:30 Спрут-3. 5-я серия

13:30 Первые в мире. Одиссея сибирского казака

13:45 История русской еды. Откуда что пришло

14:15 ЦСДФ: Точка отсчета. 4-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Мордовия

15:35 Энигма. Франгиз Ализаде

16:20 Телеспектакль «Лунев сегодня и завтра». 2-я часть

17:25 Первые в мире. Петля Петра Нестерова

17:40 Музыка эпохи барокко. «Пёрселл-гала». Жан Тюбери и ансамбль La Fenice

19:00 Смехоностальгия. Татьяна Пельтцер

19:30 Новости культуры

19:45 По главной улице с оркестром

21:15 Цвет времени. Иван Мартос

21:30 Искатели. «Святая Анна». Затерянная во льдах

22:15 Спрут-3. 5-я серия

23:20 Новости культуры

23:40 2 Верник 2. Олеся Железняк и Арсений Робак

00:30 Мелодия на два голоса

02:40 Праздник



В программе передач возможны изменения.