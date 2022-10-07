Программа передач Пятница на 7 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 07.10.2022



05:00 Пятница News. 179-я серия

05:30 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог» для Анны Седоковой»

06:40 Кондитер. Сезон 5. 7-я серия - «Тотр «Хогвартс» для Татьяны Морозовой»

08:00 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»

09:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 1-я серия

12:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 2-я серия

17:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 3-я серия

20:00 Эйс Вентура: Розыск домашних животных

21:40 Эйс Вентура 2: Когда зовет природа

23:30 Десять ярдов

01:10 Прочь

02:50 Пятница News. 181-я серия

03:20 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»

04:30 Пятница News. 180-я серия



В программе передач возможны изменения.