Программа передач МИР на 7 октября 2022

Телепрограмма МИР на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 07.10.2022
05:00 Развод
07:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Дела судебные. Деньги верните
11:10 Дела судебные. Битва за будущее
12:10 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Человек с бульвара Капуцинов
21:40 Зита и Гита
00:20 Алые паруса
01:40 Подкидыш
02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.