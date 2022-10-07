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Программа передач МИР на 7 октября 2022


Телепрограмма МИР на 7 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач МИР на 07.10.2022

05:00 Развод
07:05 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Дела судебные. Деньги верните
11:10 Дела судебные. Битва за будущее
12:10 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Человек с бульвара Капуцинов
21:40 Зита и Гита
00:20 Алые паруса
01:40 Подкидыш
02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

В программе передач возможны изменения.









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