Программа передач, ТВ программа на 8 октября 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 8 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 08.10.2022



1 канал



02:30 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:45 «Космическая Одиссея. Портал в будущее»

15:50 А у нас во дворе... 1-я и 2-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:40 «Мой друг Жванецкий». 3-я серия

00:40 Марина Цветаева. Предсказание

01:45 Камера. Мотор. Страна

03:05 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Татарстан. Перловка

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Сердце матери. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни Михаила Танича

20:00 Вести

21:00 Доченьки

00:45 Мне с вами по пути

03:55 Нинкина любовь



ТВЦ



04:25 Кукловод. 4-я серия

05:20 Семейные драмы. Несчастный кинобрак

06:00 Не обмани. 1-я серия

06:45 Не обмани. 2-я серия

07:30 Православная энциклопедия. Жизнь после смерти. Продолжение разговора. Путешествие в Тарусу. Михаил Васильевич Ломоносов

07:55 Сельский детектив. Днём с огнём. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:45 Дети понедельника

13:30 Проклятие брачного договора. 1-я серия

14:30 События

14:45 Проклятие брачного договора. 2-я - 4-я серии

17:20 Семь страниц страха. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов

00:10 Женщины Сталина

00:50 Специальный репортаж. Стратегия долголетия

01:15 Хватит слухов! 59-я серия

01:40 Хроники московского быта. Последняя рюмка

02:25 Хроники московского быта. Жёны секс-символов

03:05 Хроники московского быта. Родные иностранцы

03:45 Хроники московского быта. Звездная прислуга

04:30 Битва за наследство. Фильм 6-й



НТВ



03:40 Мент в законе-9. «Отрава», 1-я и 2-я серии

05:10 Спето в СССР

05:55 Инспектор Купер. «Для тех, кому за сорок», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Алла Данько

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»

22:50 Ты не поверишь!

23:50 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. Zero People

01:50 Дачный ответ

02:45 Таинственная Россия

03:40 Мент в законе-9. «Отрава», 3-я и 4-я серии



5 канал



05:00 Филин. 7-я - 12-я серии

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя

10:45 Медвежья хватка. 1-я - 4-я серии

14:25 Беги! 1-я - 4-я серии

18:15 След. Пикник

18:55 След. Красота спасет мир

19:30 След. Очень дикая расправа

20:30 След. Чужая жизнь

21:20 След. Холм мертвецов

22:10 След. Бывший

22:55 След. Лифтер

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Мир не без добрых людей

01:45 Прокурорская проверка. Курочка Ряба

02:35 Прокурорская проверка. Щелочные металлы

03:20 Прокурорская проверка. Кровавое ЖКХ

04:10 Прокурорская проверка. Полная безопасность



Домашний



04:35 Женская консультация. 38-я серия

05:25 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:50 Сватьи. 24-я серия

07:50 Как извести любовницу за 7 дней. 1-я - 4-я серии

11:30 Пленница. 1-я - 8-я серии

19:00 Ветреный. 1-я - 4-я серии

22:30 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии

02:10 Психология любви. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 123-я серия

05:05 Открытый микрофон. Сезон 6. 124-я серия

05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я - 76-я серии

09:00 Звездная кухня. 5-я серия

09:30 Перезагрузка. 525-я серия

10:00 Звезды в Африке. 33-я серия

12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия

13:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия

14:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия

15:00 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия

15:55 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия

16:20 Ботан и СуперБаба

17:55 Новая битва экстрасенсов. 4-я серия

19:30 Новая битва экстрасенсов. 5-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 30-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 58-я серия

00:00 Такое кино. 428-я серия

00:35 Битва экстрасенсов. 229-я серия

02:00 Битва экстрасенсов. 230-я серия

03:15 Импровизация. Сезон 4. 111-я серия

04:00 Импровизация. Сезон 4. 112-я серия

04:50 Comedy Баттл. 8-я серия



СТС



04:40 6 кадров. Сезон 5. 21-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 5. 22-я серия

05:10 Скоро будет дождь

05:30 Пилюля

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 283-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 286-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 289-я серия

06:05 Фиксики. Крепёж

06:25 Паровозик из Ромашкова

06:35 Он попался!

06:45 Три кота. Маленькие гонки

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Кто виноват?

07:00 Три кота. Хоккей

07:05 Три кота. Папин телефон

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Камень, ножницы, бумага

07:20 Три кота

07:25 Три кота. Ночь на природе

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

07:45 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Справочник поколений

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Побыть броненосцем

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «К»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 8-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 100 мест, где поесть

11:05 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей - «Г»

11:15 Форсаж

13:25 Двойной форсаж

15:35 Форсаж-4

17:35 Форсаж-5

20:10 Форсаж-6

22:45 Джуманджи: Новый уровень

01:05 Короче

03:05 6 кадров. Сезон 5. 24-я - 29-я серии



Матч ТВ



03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины

05:05 РецепТура

05:30 Всё о главном

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Команда МАТЧ

10:25 Вид сверху

10:55 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы. Прямой эфир

12:55 Новости

13:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная». Туринг. Прямой эфир

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.ЦСКА - «МИНСК» (Белоруссия). Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ювентус». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Сампдория». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария»

02:30 Как это было на самом деле

02:55 Новости

03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:25 СОВБЕЗ

15:25 Документальный спецпроект. Спецоперация: новая тактика

16:30 Новости

16:55 Документальный спецпроект. Украина: самое страшное оружие. Засекреченные списки

18:00 Профессионал

19:30 Новости

20:00 Профессионал

20:35 Гнев человеческий

23:00 Новости

23:25 Зеленая миля

02:35 Мавританец

04:35 Тайны Чапман



Звезда



04:50 Русские амазонки-2. 4-я - 6-я серии

07:10 Ссора в Лукашах

08:00 Новости дня

08:15 Ссора в Лукашах

09:20 Легенды телевидения. Ираклий Андроников

10:05 Главный день. Арктическая экспедиция УМКА-2021 и адмирал Николай Евменов

10:55 Война миров. Забытая битва

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Династия Пресняковых

13:45 Морской бой

14:45 Разведчики. 1-я - 6-я серии - «Последний бой»

18:00 Новости дня

18:30 Разведчики. 1-я - 6-я серии - «Последний бой»

21:00 Легендарные матчи

00:00 «Мерседес» уходит от погони

01:20 Ссора в Лукашах

02:50 Хроника Победы

03:20 Суровые километры

04:50 Русские амазонки-2. 7-я - 9-я серии



Культура



06:30 Сергий Радонежский. Путь подвижника

07:05 Мультфильмы. «Не любо - не слушай». «Архангельские новеллы». «Волшебное кольцо»

07:50 Я тебя ненавижу

09:10 Мы - грамотеи!

09:50 Неизвестные маршруты России. Тверская область. Из Торжка в Калязин

10:30 По главной улице с оркестром

12:00 Земля людей. Саамы. Олени красивей всех!

12:30 Черные дыры. Белые пятна

13:10 Великие мифы. Одиссея. Пение сирен

13:40 Путешествие к спасительным берегам Мексики

14:35 Рассказы из русской истории

16:00 Забытое ремесло. Ткач и пряха

16:15 Больше, чем любовь. Глеб Панфилов и Инна Чурикова

16:55 В огне брода нет

18:30 «Видеть невидимое». 75 лет Виталию Трояновскому

19:10 Энциклопедия загадок. Тургайские геоглифы. Тайна древних кочевников

19:40 Сказание о Рустаме

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа «Воскресение», Олег и Наталья Бутман бэнд

00:05 Жаль, что ты каналья

01:35 Десять колец Марины Цветаевой

02:30 Мистер Пронька



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Пятница News. 180-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 3-я серия - «Торт «Венецианский карнавал« для Глюкозы»

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 4-я серия

09:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

09:40 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

10:20 Гастротур. Сезон 2. 9-я серия

11:20 Четыре дачи. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодарский край»

13:00 Четыре дачи. Сезон 1. 7-я серия - «Ставропольский край»

14:30 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 4-я серия

16:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 5-я серия

17:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 13-я серия

18:50 Мистер Х. Сезон 1. 6-я серия

20:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 16-я серия

21:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 1-я серия

23:20 Мистер Черч

01:00 Просто помиловать

03:10 Пятница News. 180-я серия

03:40 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»

04:30 Пятница News. 180-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:10 Неисправимый лгун

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Двенадцать стульев

13:10 Мама-детектив. 1-я - 3-я серии

16:00 Новости

16:15 Мама-детектив. 3-я - 5-я серии

18:30 Новости

18:45 Мама-детектив. 6-я - 12-я серии

01:50 Сердца четырех

03:25 Наше кино. История большой любви

03:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 8 октября 2022 Программа передач СТС на 8 октября 2022 Программа передач ТНТ на 8 октября 2022 Программа передач ТНТ на 6 октября 2022 Программа передач ТНТ на 3 октября 2022









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