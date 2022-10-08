Программа передач, ТВ программа на 8 октября 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 8 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 08.10.2022
1 канал
02:30 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:45 «Космическая Одиссея. Портал в будущее»
15:50 А у нас во дворе... 1-я и 2-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:40 «Мой друг Жванецкий». 3-я серия
00:40 Марина Цветаева. Предсказание
01:45 Камера. Мотор. Страна
03:05 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Татарстан. Перловка
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Сердце матери. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни Михаила Танича
20:00 Вести
21:00 Доченьки
00:45 Мне с вами по пути
03:55 Нинкина любовь
ТВЦ
04:25 Кукловод. 4-я серия
05:20 Семейные драмы. Несчастный кинобрак
06:00 Не обмани. 1-я серия
06:45 Не обмани. 2-я серия
07:30 Православная энциклопедия. Жизнь после смерти. Продолжение разговора. Путешествие в Тарусу. Михаил Васильевич Ломоносов
07:55 Сельский детектив. Днём с огнём. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:45 Дети понедельника
13:30 Проклятие брачного договора. 1-я серия
14:30 События
14:45 Проклятие брачного договора. 2-я - 4-я серии
17:20 Семь страниц страха. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов
00:10 Женщины Сталина
00:50 Специальный репортаж. Стратегия долголетия
01:15 Хватит слухов! 59-я серия
01:40 Хроники московского быта. Последняя рюмка
02:25 Хроники московского быта. Жёны секс-символов
03:05 Хроники московского быта. Родные иностранцы
03:45 Хроники московского быта. Звездная прислуга
04:30 Битва за наследство. Фильм 6-й
НТВ
03:40 Мент в законе-9. «Отрава», 1-я и 2-я серии
05:10 Спето в СССР
05:55 Инспектор Купер. «Для тех, кому за сорок», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Алла Данько
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»
22:50 Ты не поверишь!
23:50 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. Zero People
01:50 Дачный ответ
02:45 Таинственная Россия
03:40 Мент в законе-9. «Отрава», 3-я и 4-я серии
5 канал
05:00 Филин. 7-я - 12-я серии
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя
10:45 Медвежья хватка. 1-я - 4-я серии
14:25 Беги! 1-я - 4-я серии
18:15 След. Пикник
18:55 След. Красота спасет мир
19:30 След. Очень дикая расправа
20:30 След. Чужая жизнь
21:20 След. Холм мертвецов
22:10 След. Бывший
22:55 След. Лифтер
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Мир не без добрых людей
01:45 Прокурорская проверка. Курочка Ряба
02:35 Прокурорская проверка. Щелочные металлы
03:20 Прокурорская проверка. Кровавое ЖКХ
04:10 Прокурорская проверка. Полная безопасность
Домашний
04:35 Женская консультация. 38-я серия
05:25 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:50 Сватьи. 24-я серия
07:50 Как извести любовницу за 7 дней. 1-я - 4-я серии
11:30 Пленница. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 1-я - 4-я серии
22:30 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии
02:10 Психология любви. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 123-я серия
05:05 Открытый микрофон. Сезон 6. 124-я серия
05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я - 76-я серии
09:00 Звездная кухня. 5-я серия
09:30 Перезагрузка. 525-я серия
10:00 Звезды в Африке. 33-я серия
12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия
13:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия
14:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия
15:00 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия
15:55 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия
16:20 Ботан и СуперБаба
17:55 Новая битва экстрасенсов. 4-я серия
19:30 Новая битва экстрасенсов. 5-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 30-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 58-я серия
00:00 Такое кино. 428-я серия
00:35 Битва экстрасенсов. 229-я серия
02:00 Битва экстрасенсов. 230-я серия
03:15 Импровизация. Сезон 4. 111-я серия
04:00 Импровизация. Сезон 4. 112-я серия
04:50 Comedy Баттл. 8-я серия
СТС
04:40 6 кадров. Сезон 5. 21-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 5. 22-я серия
05:10 Скоро будет дождь
05:30 Пилюля
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 283-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 286-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 289-я серия
06:05 Фиксики. Крепёж
06:25 Паровозик из Ромашкова
06:35 Он попался!
06:45 Три кота. Маленькие гонки
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Кто виноват?
07:00 Три кота. Хоккей
07:05 Три кота. Папин телефон
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Камень, ножницы, бумага
07:20 Три кота
07:25 Три кота. Ночь на природе
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
07:45 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Справочник поколений
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Побыть броненосцем
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «К»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 8-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 100 мест, где поесть
11:05 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей - «Г»
11:15 Форсаж
13:25 Двойной форсаж
15:35 Форсаж-4
17:35 Форсаж-5
20:10 Форсаж-6
22:45 Джуманджи: Новый уровень
01:05 Короче
03:05 6 кадров. Сезон 5. 24-я - 29-я серии
Матч ТВ
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
05:05 РецепТура
05:30 Всё о главном
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Команда МАТЧ
10:25 Вид сверху
10:55 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы. Прямой эфир
12:55 Новости
13:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная». Туринг. Прямой эфир
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.ЦСКА - «МИНСК» (Белоруссия). Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ювентус». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Сампдория». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария»
02:30 Как это было на самом деле
02:55 Новости
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:25 СОВБЕЗ
15:25 Документальный спецпроект. Спецоперация: новая тактика
16:30 Новости
16:55 Документальный спецпроект. Украина: самое страшное оружие. Засекреченные списки
18:00 Профессионал
19:30 Новости
20:00 Профессионал
20:35 Гнев человеческий
23:00 Новости
23:25 Зеленая миля
02:35 Мавританец
04:35 Тайны Чапман
Звезда
04:50 Русские амазонки-2. 4-я - 6-я серии
07:10 Ссора в Лукашах
08:00 Новости дня
08:15 Ссора в Лукашах
09:20 Легенды телевидения. Ираклий Андроников
10:05 Главный день. Арктическая экспедиция УМКА-2021 и адмирал Николай Евменов
10:55 Война миров. Забытая битва
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Династия Пресняковых
13:45 Морской бой
14:45 Разведчики. 1-я - 6-я серии - «Последний бой»
18:00 Новости дня
18:30 Разведчики. 1-я - 6-я серии - «Последний бой»
21:00 Легендарные матчи
00:00 «Мерседес» уходит от погони
01:20 Ссора в Лукашах
02:50 Хроника Победы
03:20 Суровые километры
04:50 Русские амазонки-2. 7-я - 9-я серии
Культура
06:30 Сергий Радонежский. Путь подвижника
07:05 Мультфильмы. «Не любо - не слушай». «Архангельские новеллы». «Волшебное кольцо»
07:50 Я тебя ненавижу
09:10 Мы - грамотеи!
09:50 Неизвестные маршруты России. Тверская область. Из Торжка в Калязин
10:30 По главной улице с оркестром
12:00 Земля людей. Саамы. Олени красивей всех!
12:30 Черные дыры. Белые пятна
13:10 Великие мифы. Одиссея. Пение сирен
13:40 Путешествие к спасительным берегам Мексики
14:35 Рассказы из русской истории
16:00 Забытое ремесло. Ткач и пряха
16:15 Больше, чем любовь. Глеб Панфилов и Инна Чурикова
16:55 В огне брода нет
18:30 «Видеть невидимое». 75 лет Виталию Трояновскому
19:10 Энциклопедия загадок. Тургайские геоглифы. Тайна древних кочевников
19:40 Сказание о Рустаме
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа «Воскресение», Олег и Наталья Бутман бэнд
00:05 Жаль, что ты каналья
01:35 Десять колец Марины Цветаевой
02:30 Мистер Пронька
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Пятница News. 180-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 3-я серия - «Торт «Венецианский карнавал« для Глюкозы»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 4-я серия
09:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
09:40 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
10:20 Гастротур. Сезон 2. 9-я серия
11:20 Четыре дачи. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодарский край»
13:00 Четыре дачи. Сезон 1. 7-я серия - «Ставропольский край»
14:30 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 4-я серия
16:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 5-я серия
17:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 13-я серия
18:50 Мистер Х. Сезон 1. 6-я серия
20:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 16-я серия
21:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 1-я серия
23:20 Мистер Черч
01:00 Просто помиловать
03:10 Пятница News. 180-я серия
03:40 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»
04:30 Пятница News. 180-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:10 Неисправимый лгун
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Двенадцать стульев
13:10 Мама-детектив. 1-я - 3-я серии
16:00 Новости
16:15 Мама-детектив. 3-я - 5-я серии
18:30 Новости
18:45 Мама-детектив. 6-я - 12-я серии
01:50 Сердца четырех
03:25 Наше кино. История большой любви
03:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.