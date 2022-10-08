Программа передач 1 канал на 8 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 8 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 1 канал на 08.10.2022
02:30 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:45 «Космическая Одиссея. Портал в будущее»
15:50 А у нас во дворе... 1-я и 2-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:40 «Мой друг Жванецкий». 3-я серия
00:40 Марина Цветаева. Предсказание
01:45 Камера. Мотор. Страна
03:05 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.