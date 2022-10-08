Программа передач 1 канал на 8 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 8 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канал на 08.10.2022



02:30 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:45 «Космическая Одиссея. Портал в будущее»

15:50 А у нас во дворе... 1-я и 2-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:40 «Мой друг Жванецкий». 3-я серия

00:40 Марина Цветаева. Предсказание

01:45 Камера. Мотор. Страна

03:05 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.